Nueva gala de “Danzar por la Paz” a beneficio de UNICEF, con Nahuel Pennisi y un homenaje a Mercedes Sosa

El 17 de junio a las 20.30, el Teatro Nacional Sancor Seguros será el escenario de una nueva edición de “Danzar por la Paz” , la gala solidaria a beneficio de UNICEF , que este año suma al artista Nahuel Pennisi, en un emotivo homenaje a la gran Mercedes Sosa.

Con la conducción de Gabriela Sobrado, “Danzar por la Paz” ya es un clásico de la cartelera cultural de Buenos Aires que fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura porteña. Como todos los años, la recaudación contribuirá con los proyectos que UNICEF realiza en favor de las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan en Argentina y el mundo.

En esta única función, el espectáculo promete ser una noche inolvidable. Con la participación especial de Nahuel Pennisi, “Danzar por la Paz” le rendirá homenaje a Mercedes Sosa , ícono indiscutido de la música latinoamericana y Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF para América Latina y el Caribe desde 1999. A través de la danza, diferentes lenguajes escénicos interpretarán su legado, convirtiendo su voz en movimiento.

Sobre el escenario, que recorrerá el tango, el folklore, la danza contemporánea y la danza urbana , se presentarán reconocidos artistas y compañías como Marcos Ayala y Paola Camacho, Vendaval Compañía de Danza, Jonathan Lazarte y Jimena Visetti, Danzan Hechas Tierra, Florencia Passoni y Rubén Forlin, Identity Company, Lucía Bargados y Juan Manuel Jauregui, Ballet Flor de Amankay, Elenco Concertado Teatro del Bicentenario-San Juan, Isaac Gardella y Maia Roldán.

Apoyan esta iniciativa: édition privée; INITIO Parfums Privés y Asociación Civil Universidad Argentina John F. Kennedy.

“Danzar por la Paz” es una e xperiencia artística única donde la emoción, la diversidad y el compromiso social se unen en una misma noche. Entradas a la venta desde $15.000 en Plateanet y en boleterías del teatro.

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y las niñas más desfavorecidos del mundo. Para salvar sus vidas. Para defender sus derechos. Para ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Trabajan en 190 países y territorios , para cada niño y niña, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos y todas.

Para obtener más información sobre UNICEF y su labor en favor de los niños y las niñas, visite www.unicef.org.ar

Fuente: Clarín