No es por falta de agua: por qué las puntas del aloe vera se ponen marrones y cómo solucionarlo en casa

El aloe vera es una de las plantas más elegidas para tener en casa. Resistente, decorativa y fácil de mantener, suele adaptarse bien tanto a interiores luminosos como a balcones protegidos. Sin embargo, hay un detalle que preocupa a muchos aficionados a la jardinería: las puntas de sus hojas comienzan a ponerse marrones sin una explicación aparente.

La reacción más habitual es pensar que la planta necesita más agua . Pero, en la mayoría de los casos, ocurre exactamente lo contrario.

El aloe vera es una suculenta, es decir, una planta preparada para almacenar agua en sus hojas y soportar períodos de sequía. Por eso, uno de los errores más frecuentes es excederse con el riego.

Cuando recibe más agua de la que necesita, sus raíces pueden empezar a sufrir estrés o pudrirse , y uno de los primeros signos visibles aparece justamente en las puntas de las hojas.

Sin embargo, el exceso de agua no es la única causa. Entre los motivos más comunes también se encuentran:

Observar el resto del aloe vera puede dar pistas importantes. Si las hojas están blandas, amarillentas o translúcidas , es probable que el problema esté relacionado con el exceso de agua.

En cambio, si la planta mantiene su firmeza y solo presenta puntas secas o marrones, podría tratarse de una acumulación de minerales o de una adaptación a nuevas condiciones de luz .

También conviene revisar la maceta . Si no tiene agujeros de drenaje o el sustrato permanece húmedo durante varios días, será necesario corregir esos aspectos .

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, el aloe vera puede recuperarse con algunos cambios simples.

Fuente: TN