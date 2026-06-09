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No es estética: por qué las camperas tienen una tela que cubre al cierre

Redacción CNM junio 09, 2026

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Las camperas son una de las prendas más usadas en la temporada de otoño-invierno . Muchos de estos abrigos tienen una tela especial que cubre al cierre , sobre todo en modelos deportivos o impermeables.

Aunque parece un detalle estético, lo cierto es que cumple una función clave que mejora el rendimiento de la campera y brinda más comodidad , especialmente los días de lluvia, viento o frío.

Esta pieza recibe distintos nombres según el fabricante, aunque generalmente se la conoce como solapa protectora o storm flap en inglés. Sus principales funciones son:

En las camperas diseñadas para bajas temperaturas, esta tela funciona como una barrera adicional que ayuda a conservar el calor corporal.

Aunque los cierres modernos son resistentes, entre los pequeños espacios que quedan entre sus dientes pueden filtrarse corrientes de aire o gotas de agua .

Por eso, muchas marcas incorporan una solapa exterior que cubre completamente la cremallera. De esta manera se genera una capa adicional de protección frente a las condiciones climáticas adversas.

La tela protectora reduce la exposición del cierre al polvo , la humedad y la suciedad .

Al recibir menos impacto de los factores externos, la cremallera puede funcionar correctamente durante más años y disminuir las probabilidades de trabarse o deteriorarse.

Además, en algunos modelos evita que bufandas , pelos o prendas interiores queden atrapados entre los dientes del cierre al subirlo o bajarlo.

Fuente: TN


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