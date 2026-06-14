Murió una nena de 5 años tras el ataque de un perro en una playa de Chubut

Una nena de 5 años murió tras ser atacada por un perro en una playa ubicada en un sector turístico cercano a Rawson, en la provincia de Chubut .

El episodio se registró este sábado en el área conocida como Los Cangrejales Sur , dentro del complejo costero de Magagna, donde la menor se encontraba junto a su familia.

El ataque ocurrió durante la tarde, entre las 14 y las 14.30. La menor murió a raíz de las heridas ocasionadas por el animal , lo que derivó en la intervención de personal policial y equipos de emergencia, según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Tras el hecho, la fiscal general Laura Castagno se presentó en el lugar para encabezar las primeras medidas junto a investigadores y peritos. Las actuaciones incluyeron la preservación del sitio, la toma de testimonios y el inicio de la recolección de pruebas.

De acuerdo con la misma fuente, el animal involucrado es un perro de tamaño mediano y raza mestiza que, según los vecinos, permanecía en ese sector desde marzo. Luego de lo ocurrido, quedó bajo resguardo .

La familia de la víctima estaba alojada en una vivienda alquilada en ese sector costero , al que habían llegado desde Trelew para pasar el fin de semana largo. El área forma parte de un conjunto de playas frecuentadas en períodos de descanso.

En paralelo a la intervención de la fiscalía, también tomó participación la Fiscalía Ambiental, a cargo de la doctora Florencia Gómez. En ese marco, se desarrollaron procedimientos técnicos vinculados al análisis del animal.

Del operativo participaron el bioquímico Germán Florio, integrante del Ministerio Público Fiscal, y el veterinario Andrés Moyano, quienes realizaron la extracción de muestras. Ese material será incorporado al expediente para su análisis en el marco de las pericias.

Hasta el momento no hay imputados ni sospechosos de responsabilidad penal en el hecho, se informó oficialmente. La investigación continúa bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Clarín