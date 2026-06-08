Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

La reconocida actriz María Rosa Fugazot murió este fin de semana . La mujer tenía 83 años y , según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, fue hallada en su departamento en el barrio porteño de Palermo tras un llamado que indicaba que había una persona descompensada.

A las 21.45 de este domingo, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió hasta un edificio en la calle Güemes al 4700 tras un pedido de ayuda telefónica por un problema de salud, razón por la cual también fue convocado el SAME.

En el departamento señalado había dos mujeres —según pudo saber este diario, una era una amiga y la otra, una prima hermana de la actriz— que permitieron el acceso a los oficiales. Una vez que arribó el personal médico, se constató que había una persona fallecida en la cama de una habitación, sin rastros de violencia , detallaron las fuentes. Se trataba de Fugazot.

En la investigación del caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, a cargo de Martín López Perrando, secretaría de Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte .

“Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre” , escribieron en un emotivo posteo desde la cuenta oficial del Multiteatro para homenajear a la reconocida actriz.

⚫️ Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre. pic.twitter.com/aL58NDtjoL

Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López y era hija de los artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas. Debutó a los 15 años en el teatro y desde entonces siguió forjando su carrera hasta llegar al cine y la televisión. En 1966, debutó en la pantalla grande con una pequeña participación en el film de Fernando Ayala, Las locas del conventillo . Y un año después, se sumó al elenco del exitoso programa de televisión Operación Ja-Já, de Hugo y Gerardo Sofovich.

“Todo lo que hice en mi vida, desde los quince, fue trabajar, cumplir y pagar, nunca le pedí nada a ningún gobierno, todo me lo gané sola, sin regalos “, le dijo a LA NACION en una entrevista en 2020 al repasar su historia de vida.

A lo largo de sus más de 60 años de trayectoria , trabajó con los grandes de la escena nacional, tanto en cine como en televisión, como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez. Y formó parte de elencos de numerosas obras de teatro como El jardín de los cerezos , Espíritu travieso, La pulga en la oreja, Locos de verano, Así es la vida, No hay que llorar, Los muchachos de antes no usaban gomina, Nenucha, la envenenadora de Montserrat, Chicago, Alicia Maravilla, Zorba, el griego, Porteñas, Flores de acero, El champán las pone mimosas, La casa de Bernarda Alba y Después de nosotros.

Una de sus últimas apariciones fue en la serie protagonizada por Luis Brandoni, Nada.

Casi un año atrás , a los 53 años, murió René Bertrand , hijo de César Bertrand y Fugazot . El reconocido actor se había desempeñado en teatro, cine y televisión y estaba en pareja con la actriz Belén Giménez, con quien tenía dos hijos. Según trascendió entonces, Bertrand luchaba contra una enfermedad en los huesos y cuando falleció se encontraba internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

Nacido como René Rogelio Roberto Caumont el 25 de agosto de 1971 en el seno de una familia artística: “Ser hijo de… me sirvió para el primer llamado para laburar porque mis padres sembraron amor”, había dicho el artista.

La muerte de su hijo fue un duro golpe para Fugazot , que intentó desde ese momento salir adelante pese al gran dolor que atravesaba. En la última entrevista que brindó para LA NACION en agosto del año pasado, la actriz contó al respecto: “Es muy difícil… Es muy difícil porque lo que menos pensás en la vida es que vas a perder un hijo. Es duro …. Me pasó un tractor por encima, y hago lo mejor que puedo". De todas maneras, siguió adelante y cumplió con los trabajos con los que se había comprometido.“No tengo muchas ganas de hacer nada, pero lo hago porque es mi trabajo. Y lo hago con toda la energía que puedo”, expresó por entonces.

Fuente: La Nación