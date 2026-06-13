Mundial 2026: Qatar sorprendió a Suiza sobre el final y logró su primer punto mundialista

Suiza dominó casi todo el partido, pero sobre el final Qatar lo dejó sin victoria en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, en su debut en el Mundial 2026 . Ganaba 1-0 por un gol de penal de Breel Embolo y merecía más, pero Boualem Khoukhi metió la cabeza a los 49 minutos del segundo tiempo y puso el empate que le dio a su selección el primer punto en Mundiales.

Por la primera fecha del Grupo B, Suiza salió decidida a plasmar en el resultado la diferencia de jerarquía. El DT Murat Yakın planteó una estrategia ofensiva , con sus tres defensores adelantados casi sobre el mediocampo y con sus carrileros Michel Aebischer y Ruben Vargas como motores de avance.

Tardó apenas 13 minutos en abrir la cuenta. Remo Freuler fue derribado en el área por el arquero qatarí y el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró penal, verificado por el VAR. Con un toque suave, Breel Embolo convirtió desde los doce pasos.

Qatar no cambió su actitud: siguió resistiendo y buscando el contraataque, aunque llegó pocas veces de forma clara. Suiza, que aflojó su asedio en el complemento, exigió al arquero Mahmoud Abunada. Recién sobre el cierre hubo una tímida reacción, con una jugada que pareció salida de otro partido.

A los 49 minutos del ST, Boualem Khoukhi cabeceó un centro que llegó desde la izquierda. El arquero suizo, Gregor Kobel, no pudo hacer nada para evitar que se desatara la locura qatarí . No era para menos: ese grito le regaló su primer punto en la historia de los Mundiales, tras haberse ido con tres derrotas en el torneo de 2022, del que fue anfitrión.

El próximo jueves a las 16, Suiza enfrentará a Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles, mientras que Qatar se medirá contra Canadá a las 19 en Vancouver. Los cuatro llegan con un punto.

Qatar (1) : Mahmoud Abunada (7); Pedro Miguel (5), Issa Laye (5), Jassem Gaber (5), Ayoub Aloui (5), Homam Ahmed (6), Boualem Khoukhi (7); Assim Madibo (5); Edmilson Junior (6), Akram Afif (5), Yusuf Abdurisag (5).

Suiza (1) : Gregor Kobel (5); Nico Elvedi (5), Manuel Akanji (6), Ricardo Rodriguez (6); Denis Zakaria (5), Remo Freuler (6), Granit Xhaka (5), Michel Aebischer (6); Breel Embolo (6), Dan Ndoye (6), Ruben Vargas (6).

Estadio : San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, Estados Unidos.

Goles : Embolo (16' PT); Khoukhi (49' ST).

Cambios : 14'ST Ahmed Alaaeldin (5) por Yusuf Abdurisag; 14' ST Karim Boudiaf (5) por Jassem Gaber; 14'ST Ahmed Fathy (5) por Ayoub Aloui; 20'ST Johan Manzambi (5) por Dan Ndoye; 20'ST Fabian Rieder (5) por Michel Aebischer; 32'PT Mohamed Manai (5) por Assim Madibo; 32'PT Zeki Amdouni (5) por Ruben Vargas; 43' ST Hassan Alhaydos (5) por Edmilson Junior; 43'ST Ardon Jashari (5) por Remo Freuler; 43'ST Miro Muheim (5) por Ricardo Rodriguez.

Amonestados : 16´PT Abunada; 22' PT Gaber; 41' ST Zakaria.

Redactor de la sección Último momento

Fuente: Clarín