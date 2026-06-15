MAR DE AJÓ: Hay un tercer detenido por la muerte de la jubilada Alba María Flores

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La investigación por el asesinato de Alba María Flores, la jubilada de 88 años hallada sin vida en su vivienda de Mar de Ajó, registró un nuevo avance con la detención de un tercer sospechoso que, según los investigadores, habría participado del hecho junto a los dos hombres que ya se encontraban arrestados desde los primeros días de la causa.





El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Salta al 900 y generó una profunda conmoción en la comunidad local por las características del caso y por la edad de la víctima.





La secuencia comenzó cuando una persona que residía en el mismo predio y alquilaba una vivienda advirtió que no veía a Flores desde el día anterior. Ante la preocupación, se acercó a observar por una ventana y descubrió a la mujer tendida en el piso de la cocina sin responder a los llamados, por lo que alertó de inmediato a la Policía.





Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la vivienda se encontraba cerrada desde el interior. Junto a personal médico y judicial ingresaron al inmueble y confirmaron el fallecimiento de la mujer. En una primera inspección no se detectaron signos evidentes de violencia en puertas o ventanas, aunque los investigadores advirtieron la ausencia de algunos objetos personales de la víctima, entre ellos documentación, llaves y su teléfono celular.





Inicialmente la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte mientras se aguardaban los resultados de las pericias y de la autopsia. Sin embargo, las primeras tareas de investigación comenzaron a orientar la pesquisa hacia un posible hecho delictivo.





A partir de declaraciones testimoniales y relevamientos realizados por personal policial, los investigadores lograron identificar rápidamente a dos sospechosos que mantenían un vínculo previo con la víctima. Se trataba del hijo y el nieto de un hombre que había mantenido una relación sentimental con Flores durante aproximadamente 17 años. Aunque la pareja se había separado tiempo atrás, ambos continuaban teniendo contacto con la mujer y conocían sus hábitos cotidianos, una circunstancia que para los investigadores pudo haber facilitado el acceso a la vivienda.





Con esos elementos, la Fiscalía dispuso la aprehensión de ambos sospechosos. Posteriormente, el Juzgado de Garantías convirtió las aprehensiones en detenciones y agravó la situación procesal al recalificar el expediente como homicidio criminis causa, una figura penal que contempla los casos en los que una persona es asesinada para facilitar otro delito o procurar su impunidad.





La autopsia terminó de confirmar las sospechas de los investigadores. El informe forense determinó que Alba María Flores murió como consecuencia de una asfixia mecánica provocada por estrangulamiento. Según el reporte médico, la causa básica de muerte fue la asfixia mecánica y la causa inmediata una hipoxia hipóxica derivada de esa maniobra.





Mientras avanzaba la causa, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en domicilios vinculados a los detenidos. Durante uno de esos procedimientos los investigadores secuestraron guantes negros y prendas de vestir parcialmente quemadas. Los elementos fueron incorporados al expediente para ser sometidos a distintos análisis periciales y son considerados de interés para reconstruir lo ocurrido en las horas posteriores al crimen.





Pero la investigación no se detuvo allí. Con el análisis de nuevas declaraciones testimoniales, relevamientos telefónicos y otras medidas probatorias, los pesquisas establecieron la presunta participación de una tercera persona en el hecho.





A raíz de esas evidencias, la Fiscalía solicitó una orden de detención que fue otorgada por la Justicia. El sospechoso fue localizado y detenido en la vía pública durante un operativo realizado en la zona de Costanera y Diagonal. Tras su arresto quedó formalmente imputado en el expediente y a disposición de la Justicia.





La incorporación de este tercer detenido representa uno de los avances más significativos de la investigación desde el descubrimiento del crimen y fortalece la hipótesis de que el asesinato de la jubilada habría contado con la intervención de más de una persona.





Ahora los investigadores intentan establecer con precisión cuál fue el rol desempeñado por cada uno de los acusados, cómo se desarrolló la secuencia dentro de la vivienda y cuál habría sido el móvil exacto del hecho.





La causa continúa siendo instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Gustavo Mascioli, mientras los tres sospechosos permanecen detenidos y a disposición de la Justicia.



