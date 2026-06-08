MADARIAGA: Hurtaron en una vivienda del barrio Belgrano y se llevaron numerosos elementos

MADARIAGA

Una vecina de General Madariaga denunció haber sido víctima de un hurto en su vivienda ubicada en calle Colombia al 200, en el barrio Belgrano, mientras se encontraba fuera de su domicilio.





De acuerdo con la denuncia, la mujer se retiró de la propiedad alrededor de las 16 horas y al regresar, cerca de las 20, encontró abierta una ventana de una habitación que da al patio trasero. Según relató, los autores del hecho habrían retirado la traba de la abertura para ingresar sin provocar daños.





Al recorrer la vivienda constató el faltante de una garrafa de 10 kilos, una planchita para el cabello, un secador de pelo, una bomba centrífuga, una mochila con toallas, prendas de vestir, un parlante portátil, una frazada y otros objetos personales.





La denunciante señaló que la ventana utilizada para acceder a la casa no puede observarse desde la vía pública y consideró que quienes ingresaron podrían conocer tanto la propiedad como sus movimientos habituales.





Además, manifestó que en ocasiones anteriores había advertido la desaparición de pertenencias de su domicilio, aunque nunca había realizado denuncias formales.



