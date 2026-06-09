MADARIAGA: esclarecen el hurto de elementos de una vivienda del barrio Belgrano y notifican al ex pareja de la denunciante

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La investigación iniciada tras la denuncia por hurto en una vivienda del barrio Belgrano tuvo un avance en las últimas horas y la causa fue esclarecida parcialmente luego de que varios de los elementos denunciados como sustraídos fueran recuperados.





El hecho había sido denunciado por una vecina domiciliada en calle Colombia al 230, quien manifestó que al regresar a su casa encontró faltantes de diversos objetos personales, entre ellos prendas de vestir, toallas, un parlante y otros elementos del hogar.





Sin embargo, según consta en una ampliación de la denuncia, la mujer relató que mantuvo una conversación con su ex pareja y posteriormente ambos se dirigieron hasta el domicilio del hombre, donde éste le devolvió parte de los objetos denunciados como sustraídos.





Entre los elementos recuperados se encuentran una mochila con prendas de vestir, tres toallas, un parlante portátil, una frazada y un buzo, todos reconocidos por la denunciante como de su propiedad.





La mujer dejó constancia ante las autoridades de que ambos atraviesan una separación conflictiva y solicitó una medida cautelar de protección.





A partir de esta nueva declaración, la Fiscalía dispuso notificar al hombre involucrado de la formación de una causa por el delito de hurto, aunque sin adoptar medidas restrictivas de libertad por el momento.





La investigación continúa respecto de otros elementos denunciados como faltantes, entre ellos una garrafa, una bomba centrífuga, una plancha para el cabello y un secador de pelo, que hasta el momento no fueron recuperados.



