Macabro hallazgo: apareció un cuerpo descompuesto flotando en el río Negro e investigan dos hipótesis

La Justicia de Río Negro espera los resultados de un análisis pericial para confirmar la identidad de un cuerpo hallado flotando en el cauce del río Negro , que por su avanzado estado de descomposición no pudo ser identificado a primera vista.

El cuerpo fue encontrado en una zona limítrofe ubicada en las cercanías de la Isla Jordán de Cipolletti y la Península Hiroki, que da hacia la ciudad de Neuquén . A pesar de encontrarse en el límite entre ambas provincias, la causa recayó en la Justicia rionegrina. Allí trabajaron durante el viernes oficiales de criminalística para poder recuperar el cuerpo y tomar datos.

Según indicó LM Neuquén , el hallazgo se concretó cuando una persona que navegaba por el río a la altura de Fortín Castre, observó una zapatilla flotando cerca de la orilla. Al buscar, encontraron principalmente restos óseos.

Por ese motivo comenzaron a realizar las pericias. En un primer momento se mencionó que podría ser una mujer, y con el correr de las horas las hipótesis enfilaron para dos búsquedas activas, una en Río Negro y otra en Neuquén.

Una de las líneas más fuertes está vinculada con un robo ocurrido el pasado 20 de mayo en la zona del Parque del Este, en Río Negro. En aquella fecha, el dueño de un auto estacionado al costado del río vio cómo un sujeto intentaba barretear el coche para llevarse objetos del interior. Dio aviso a la policía y el ladrón salió corriendo.

Para escaparse, se tiró al río. Prefectura Naval y efectivos policiales comenzaron a buscarlo, pero no pudieron dar con él. Por ese motivo creen que podría tratarse de ese delincuente.

La otra hipótesis es una desaparición en Neuquén. "Por una cuestión de contexto y teniendo en cuenta las características físicas, todo indicaría que podría llegar a ser el muchacho que busca la Policía de Neuquén", señaló el comisario rionegrino Diego Domínguez en declaraciones a Canal 7 .

Sin embargo, las distintas fuentes judiciales no coinciden. Por ese motivo esperarán a que estén listos los resultados para dar certezas a familiares.

Fuente: Clarín