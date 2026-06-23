Los coqueteos de Macri con una candidatura generan expectativa entre sus exaliados de Juntos por el Cambio

Pese a su receso en Estados Unidos por la Copa del Mundo, el expresidente Mauricio Macri no desatiende su juego político en la Argentina. En medio de la escalada del caso Adorni , a quien los legisladores macristas están dispuestos a auxiliar en el Congreso, Macri volverá esta semana al país para encabezar un nuevo acto de Pro en la provincia de Buenos Aires en el marco de su gira “Próximo Paso”. Será el viernes próximo, en Mar del Plata.

El protagonismo que fue recuperando en los últimos meses, con sus sucesivas recorridas por las provincias, ya empezó a generar expectativa entre su propia tropa -que clama porque vuelva a postularse a presidente-, pero también entre sus exaliados de Juntos por el Cambio . Siguen de cerca sus movimientos a la espera de una definición del exmandatario. ¿Está realmente dispuesto a volver a liderar una boleta alternativa al kirchnerismo y Javier Milei?

La duda sobrevuela entre algunos sectores del radicalismo que se entusiasman con reconstruir una alianza alejada de los extremos que hoy representan La Cámpora y La Libertad Avanza (LLA). Es el caso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , que ya hizo pública su intención de confluir con Pro en una coalición nacional, pero aún espera que el dirigente amarillo le devuelva los guiños.

Antes de viajar al Mundial, el expresidente visitó Santa Fe para una cumbre partidaria con dirigentes y militantes de la región centro y, en la previa, mantuvo una reunión privada con el gobernador y el presidente nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, quien también ve con buenos ojos la posibilidad de sellar un acuerdo.

Durante el encuentro, Pullaro le ratificó a Macri su voluntad de trabajar en conjunto para construir un proyecto nacional de centro que pueda disputarle el liderazgo a Milei. Ya lo había intentando con Provincias Unidas , una coalición en la que Pro tenía su cuota de representación a través del gobernador de Chubut, Ignacio Torres , y la segunda al mando en Santa Fe, Gisela Scaglia.

Pero, tal como ocurre cada vez que le preguntan en público sobre su futuro, el expresidente esquivó ante Pullaro cualquier definición sobre su futuro. En el acto que protagonizó más tarde, cuando le preguntaron por la posibilidad de que compita de nuevo por la Casa Rosada, volvió a responder con una evasiva. “Estoy entrenando para correr 100 metros”, dijo con humor.

Ese tono jocoso, aunque simpático para la militancia, no logra calar entre los exaliados que esperan una respuesta “seria” del mandatario. Temen que los movimientos del dirigente amarillo respondan más a un intento de presionar a LLA para que no siga desgastando a Pro en la capital federal que a un proyecto político genuino.

El oficialismo nacional tiene como prioridad la reelección de Milei . Pro, en tanto, espera cuidar los bastiones que ya tiene bajo su órbita, en especial la ciudad de Buenos Aires, donde acumula 20 años de poder. Por eso, en el radicalismo no descartan que Macri coquetee con una candidatura para quedar mejor posicionado en una negociación con el primer mandatario : que él se corra de la carrera por la presidencia, si LLA desiste de su plan para desplazar a Jorge Macri.

En este contexto, el “operativo clamor” que impulsan algunos dirigentes de Pro tampoco concede suficiente certeza. Voceros del partido como los legisladores porteños Laura Alonso, Silvia Lospennato y Darío Nieto ya expresaron su apoyo a una potencial candidatura del expresidente. También lo hizo Fernando De Andreis, diputado nacional y mano derecha de Macri. Pero en todos los casos aclaran que es una preferencia personal, no un anuncio electoral.

En el partido advierten que es Macri quien marca los tiempos y que, por ahora, no resolvió qué rol adoptará en el mediano plazo. Algunos militantes reconocen que lo ven más entusiasmado que al comienzo de su gira federal , como si ya estuviera entrando en un clima de campaña, pero prefieren actuar con cautela. Saben que, en cuanto a encumbramientos y candidaturas, Macri es el único que tiene la lapicera y que, si decide volver a ponerse a prueba en las urnas, será él quien lo anuncie.

“Empresarios, gobernadores y mucha gente en la calle se lo pide. Pero su foco hoy es fortalecer el partido que fundó para llegar competitivos al 2027 ″, indicaron a LA NACION en el entorno del expresidente en relación a la posibilidad de que compita en los próximos comicios. Descartan que se esté midiendo su imagen pública, aunque en algunos sectores del partido deslizaron a este medio que mantienen un ojo sobre los últimos sondeos.

Cualquier precisión sobre el futuro del líder de Pro podría retrasarse incluso hasta el final de su gira federal. “ Faltan varios ‘próximos pasos’. El noroeste y Patagonia de mínima ”, puntualizó otra fuente del sello macrista al tanto de la recorrida del exmandatario para robustecer los liderazgos locales de su partido.

Este viernes, Macri volverá a la Argentina -había viajado a Estados Unidos por el Mundial en calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA- para participar de una nueva cumbre partidaria en Mar del Plata. Es el segundo acto de “Próximo paso” que organiza en el terruño de Axel Kicillof , donde se baraja la posibilidad de acordar con LLA.

“Como secretario general del partido, estos meses estuvimos trabajando en reconstruir los vínculos con miembros de Pro , una etapa indispensable después del daño que produjo entre los dirigentes la fallida interna de 2023 entre Patricia [Bullrich] y Horacio [Rodríguez Larreta]”, sostuvo De Andreis en sus redes sociales.

NOS PREPARAMOS PARA GANAR El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo. Sentimos orgullo de las batallas que tuvimos que dar para llegar hasta… pic.twitter.com/OxcHt5N7xv

El objetivo -aseguran en Pro- es conseguir en las elecciones de 2027 un entramado de 150 intendentes en las principales ciudades del país. Los comicios municipales del próximo agosto en Santiago del Estero podrían actuar como una primera prueba para un Pro que, desde fines del año pasado, busca reconstruir su identidad lejos de LLA y, ahora, desafía a un oficialismo nacional jaqueado por las explicaciones patrimoniales del jefe de gabinete, Manuel Adorni.

En ese territorio espera hacer pie el diputado provincial Facundo Pérez Carletti y en la cúpula nacional del partido se ilusionan con teñir el municipio de amarillo. En el corto plazo, la instalación de liderazgos locales seguirá relegando cualquier definición nacional , incluso frente a la presión de los exaliados de Macri.

Fuente: La Nación