Las dudas sobre la herencia: el efectivo que Manuel Adorni dice haber encontrado choca con los antecedentes familiares

Jorge Eduardo Adorni falleció el 21 de agosto de 2002, a los 62 años. Dejó un patrimonio escaso, una viuda y dos hijos, y una ristra de deudas, juicios y embargos. Un panorama que no hacía prever lo que su heredero más conocido dice haber encontrado al entrar a su pequeño departamento en el centro de la ciudad de La Plata.

“Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento”, afirmó el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni , durante la entrevista que concedió a LN+ este miércoles. No aportó montos o precisiones por televisión, ni ante la Oficina Anticorrupción. Tampoco, si todo o parte de ese dinero fue parte de los US$ 200.000 con que afirmó haber comprado criptomonedas.

Los dichos de Manuel Adorni sobre el supuesto hallazgo de ese dinero causaron sorpresa. Primero, porque había dado una versión muy distinta sobre su contexto familiar en sus declaraciones públicas anteriores. Segundo, porque introdujo un elemento -la presunta existencia de dinero en efectivo- que no surge de los registros judiciales de la sucesión. Y tercero, porque generó preguntas sobre el proceder de su padre. ¿Afrontó problemas económicos o decidió ahorrar en perjuicio de sus acreedores?

Las declaraciones previas de Adorni pintaban, en efecto, un panorama muy distinto al de un presunto hallazgo de dinero. En un tuit del 19 de octubre de 2018, el actual jefe de Gabinete contó: “En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo”, afirmó, para luego descargar su bronca. “Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo”.

A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tarde años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo.

El panorama fue complicado cuando murió Jorge Adorni. El padre del actual funcionario era propietario de un departamento de 52 metros cuadrados en el piso 9 de un edificio de la avenida 53 y calle 4, en el centro de La Plata. Sobre ese inmueble recaían tres embargos: de acreedoras hipotecarias, de la administración del consorcio y del Banco Provincia, según consta en el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense que obtuvo LA NACION .

Los reclamos de esos acreedores se plasmaron en tres juicios simultáneos. Uno en la ciudad de Buenos Aires; dos, en La Plata. Buscaron ejecutar al padre del actual jefe de Gabinete por las cuotas de un crédito con garantía hipotecaria sobre el departamento, expensas atrasadas y deudas bancarias.

Jorge Adorni había comprado el departamento en 1972, siendo empleado y soltero, por lo que el bien era propio, no ganancial con Silvia País, quien sería su esposa y madre de sus hijos Manuel y Francisco. Y con ese inmueble en su haber falleció treinta años después, en una situación crediticia complicada.

El reclamo más elevado fue de Liliana Brittanico y su madre, Esther Vecchiola, que en 1996 le habían prestado US$ 22.500 al padre del actual funcionario con garantía hipotecaria, mediante escritura pública. Jorge Adorni incumplió los pagos y promovieron la ejecución hipotecaria en 2002, en los tribunales porteños.

A la viuda e hijos de Jorge Adorni les tomó años dejar atrás esos y otros problemas. Entre ellos, la multa que le impuso a País el Tribunal de Cuentas bonaerense por las “infracciones” y “excesos” detectados en su desempeño como contadora municipal del partido de Coronel Brandsen, sanción que confirmó la Suprema Corte provincial en 2014, según verificó LA NACION.

Así, recién en 2019, los Adorni dejaron atrás el reclamo del Banco Provincia; y en 2024, la Justicia platense ordenó librar un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para levantar la hipoteca de Brittannico y su madre, aunque no porque hayan cancelado lo adeudado a ambas acreedoras, sino por la caducidad de instancia -y luego prescripción de la acción-, según surge de los expedientes judiciales que compulsó LA NACION.

Para entonces, el acervo sucesorio había registrado una novedad. Ocurrió el 14 de diciembre de 2023, cuatro días después de la asunción de Javier Milei como presidente, con Adorni como vocero.

Ese día, la viuda e hijos de Jorge Adorni se presentaron ante el juzgado donde tramitaba la sucesión e informaron la existencia de un lote de unos 700 metros cuadrados en la localidad de Salazar, partido de Daireaux, que Jorge, como hijo único, había heredado de su madre.

Ubicado a 450 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, Salazar registró 2263 habitantes en el censo de 2022. En ese pueblo, los Adorni tienen un lote cuya valuación fiscal en 2026 asciende a $568.000, sobre una base imponible de $18,2 millones, según datos oficiales de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). Es decir, unos 12.500 dólares. ¿Valor de mercado? Entre 21.000 y 32.000 dólares.

Sin embargo, los trámites sucesorios se alargaron todavía más. Recién en junio de 2025 se dispuso la inscripción de la declaratoria de la viuda y dos hijos como únicos herederos del departamento de La Plata en el Registro de la Propiedad Inmueble: 33,3% para cada uno. ¿Valor fiscal del inmueble de La Plata? $527.896 este año, sobre una base imponible de $6 millones, según ARBA. En otras palabras, algo más de 4100 dólares. ¿Valor de mercado? Entre 45.000 y 60.000 dólares según sea su estado.

Ni antes ni después, sin embargo, la viuda e hijos de Jorge Adorni informaron al Juzgado donde tramitó la sucesión la existencia de dinero en efectivo dentro del departamento de La Plata, como reveló el actual jefe de Gabinete este miércoles. Ese presunto hallazgo tampoco lo comunicaron en los juzgados donde tramitaron los reclamos de los acreedores.

Fuente: La Nación