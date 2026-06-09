Las 3 plantas de interior que crecen en agua y se mantienen verdes todo el año: decoran naturalmente

Las plantas de interior son opciones ideales para renovar los ambientes del hogar. En este marco, hay especies que se destacan por su practicidad, ya que pueden crecer en agua , sin tierra ni macetas tradicionales. Son perfectas para quienes buscan sumar naturaleza con el menor esfuerzo y mantener los espacios siempre verdes.

Se trata del bambú de la suerte , el singonio y el philodendron . Si querés una decoración sencilla, elegante y de bajo mantenimiento, estas tres especies son ideales para cualquier ambiente de la casa.

El bambú de la suerte es una de las plantas más populares para cultivar en agua. Sus tallos verdes y estilizados le dan un toque moderno y minimalista a cualquier rincón.

Solo necesitás colocar sus raíces en un recipiente con agua limpia y cambiarla cada una o dos semanas. Prefiere la luz indirecta y se adapta muy bien a oficinas, livings o dormitorios. Además, según las tradiciones orientales, se lo asocia con la buena fortuna y la prosperidad .

El singonio se destaca por sus hojas en forma de flecha y sus tonos verdes intensos. Es muy fácil de cuidar: basta con poner un esqueje en un recipiente transparente para que desarrolle raíces nuevas.

Se adapta tanto a estilos modernos como clásicos y ayuda a dar vida a cualquier espacio interior. Lo ideal es ubicarlo en ambientes luminosos, pero siempre evitando el sol directo para que sus hojas se mantengan sanas y vistosas.

El philodendron es otra opción infalible para quienes buscan una planta resistente y de crecimiento constante. Sus hojas brillantes y su capacidad para desarrollarse en agua lo convirtieron en una de las favoritas para decorar interiores.

Podés ponerlo en frascos de vidrio o floreros, dejando las raíces a la vista para sumar un detalle original a la decoración. Con cambios regulares de agua y buena iluminación indirecta, mantiene su color verde durante todo el año.

Con estos simples cuidados, vas a poder disfrutar de plantas hermosas y resistentes, que suman frescura y color a cualquier rincón de tu casa, sin complicaciones.

Fuente: TN