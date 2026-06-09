La trampa que se prepara con azúcar, agua, vinagre y detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Desde tiempos inmemorables, las mezclas caseras permiten solucionar múltiples problemas que afectan al hogar: malos olores, suciedad, la aparición de plagas o insectos, entre otras cosas. En este caso, mezclar azúcar, agua, vinagre y detergente ayuda a eliminar todas las mosquitas que se suelen juntar alrededor de la fruta .

Los expertos recomiendan esta solución ya que se hace con una mayoría de ingredientes que ya se encuentran en el hogar . Es práctica, fácil de preparar y económica. Tan solo se necesitan los ingredientes mencionados y un recipiente para ubicarlo cerca de donde están las frutas.

La explicación científica de su efectividad es simple: el azúcar con el agua les da a las mosquitas una sensación de fruta madura y van a querer acercarse, mientras que el vinagre aporta un olor ácido y fermentado, similar al de la fruta pasada .

Finalmente, el detergente cumple una función clave: rompe la tensión superficial del líquido y hace que las mosquitas se hundan cuando se posan sobre la preparación .

Las mosquitas suelen aparecer en la fruta ya que se sienten atraídas por ese olor dulce y fermentado de las frutas maduras o pasadas. Esto suele ocurrir sobre todo con frutas muy dulces y aromáticas, como bananas, duraznos, ciruelas, peras o manzanas muy maduras. Cuando empiezan a largar más olor, jugo y azúcares, se vuelven un foco ideal para que las mosquitas se acerquen.

El principal problema que conlleva la aparición de las mosquitas es la posible plantación de huevos. Estos insectos ponen huevos sobre la superficie de las frutas o en las zonas húmedas cercanas a las mismas: como la mesada, basura, rejillas o trapos mojados.

Además, se suelen multiplicar muy rápido sobre todo en ambientes cálidos y en épocas de calor como el verano. Por eso es común que comiencen siendo unas pocas y luego se transforme en una plaga . En ese sentido, es clave actuar rápido con soluciones que permitan atacar el problema.

Si bien la mezcla casera de agua, azúcar, vinagre y detergente ayudará a combatirlas, también es importante tener en cuenta la raíz de su aparición: conviene guardar la fruta muy madura en la heladera, limpiar líquidos dulces derramados y no dejar restos de cáscaras o comida en la cocina.

De esta manera, la combinación entre prevención , limpieza y una trampa casera sencilla permite reducir la presencia de mosquitas en la cocina y evitar que el problema avance, especialmente durante los días de mayor temperatura.

Fuente: TN