La Steam Machine ya se puede reservar, y Valve explica por qué su precio es más alto que el de una PlayStation 5 Pro

Valve ha anunciado la posibilidad de reservar la Steam Machine al igual que los precios y especificaciones con los que llega, y que parten de los 1049 dólares para la versión de 512 GB hasta los 1428 dólares del paquete con 2 TB y mando de control.

La compañía tecnológica y de videojuegos ha publicado en su web los cuatro modelos de Steam Machine disponibles a través de un sistema de reservas que se cerrará el próximo jueves 25 de junio.

La Steam Machine de 512 GB se queda a un precio de 1049 dólares, mientras que el mismo modelo con el Steam Controller alcanza los 1128 dólares. Por su parte, la Steam Machine de 2 TB alcanza los 1349 dólares y el modelo con el Steam Controller llega a la cifra de 1428 dólares.

La diferencia en las especificaciones entre los cuatro modelos se basa en su memoria interna y en si llevan el Steam Controller. La Steam Machine se caracteriza por su chip AMD Zen 4 de 6 núcleos y 12 subprocesos , una gráfica AMD RDNA 3 semipersonalizada con 28 CU, 16 GB de memoria RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6 y un SSD NVMe que varía entre los 512 GB o los 2 TB (incluye ranura para tarjeta microSD).

Otras de las características con las que llega la Steam Machine son WiFi 6E, Bluetooth 5.3, un diseño compacto en formato cúbico de aproximadamente 16 cm de lado y SteamOS 3 . El sistema operativo, de hecho, es otra de las ventajas de este nuevo equipo, ya que está diseñado para optimizar la ejecución de juegos de PC en pantallas grandes y consolas portátiles.

Para acceder a la compra de la Steam Machine, la compañía tecnológica ha habilitado un sistema de reservas para los cuatro modelos . Los usuarios deben seleccionar uno para unirse a la lista, la cual se cerrará para reordenarla al azar el 25 de junio .

A continuación, Valve enviará un correo al usuario en el que le comunicará que se ha reservado una Steam Machine a su nombre, o que se le ha añadido a la lista de espera y se avisará cuando haya más unidades disponibles.

La razón por la que Valve utiliza este sistema de reserva se debe a que busca garantizar que cualquier persona tenga la posibilidad de comprar una Steam Machine .

“Con más tiempo para realizar una validación adicional de las inscripciones, nos aseguramos de que sean cuentas reales con un límite de solo una por hogar”, afirma Valve desde su publicación en su web.

La compañía tecnológica ha compartido que el precio final de la Steam Machine ha aumentado respecto al objetivo original debido al coste actual de ciertos componentes como la memoria RAM y el almacenamiento . La falta de disponibilidad de estas piezas ha limitado directamente la cantidad de unidades que Valve ha podido fabricar para tenerlas disponibles en el lanzamiento.

“No hay contratos. No hay nada. Esa gente nos da un precio cada mes, o algo así, y nos dice que se puede comprar esta cantidad. Es un sí o un no. Y si decimos que no, no nos vuelve a hablar en la vida”, ha explicado el máximo responsable técnico de la estrategia de Linux y hardware de Valve, Pierre-Loup Griffais, en una entrevista a Gamers Nexus en la que le preguntaron sobre la adquisición de memorias.

Fuente: La Nación