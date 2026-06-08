La psicología dice que las personas que tienen tatuajes no sólo son seguras de sí mismas

El boom de los tatuajes en la Argentina y el mundo ya no sorprende a nadie. Cada vez más personas eligen llevar marcas permanentes en la piel, y la psicología se metió de lleno a analizar qué hay detrás de esta tendencia que crece año tras año.

Lejos de los viejos prejuicios que asociaban los tatuajes solo con rebeldía o marginalidad, los especialistas coinciden: tatuarse es mucho más que una moda . Es una forma de expresión personal, atravesada por factores culturales, emocionales y sociales.

Para la Psicología, la piel tatuada funciona como un verdadero lienzo autobiográfico . No se trata solo de decorar el cuerpo: muchas personas usan los tatuajes para narrar experiencias, marcar etapas importantes o reforzar pertenencias simbólicas .

Así, los tatuajes dejan de ser un simple adorno estético y se convierten en una herramienta clave para la construcción de la identidad . Además, el proceso de tatuarse puede generar una sensación de control sobre el propio cuerpo, algo que cobra especial valor en momentos de cambios personales o incertidumbre.

En una sociedad donde la imagen pesa cada vez más, el cuerpo se transforma en un espacio de comunicación. Los tatuajes funcionan como mensajes visuales que pueden transmitir valores, gustos o experiencias personales sin necesidad de palabras.

Tatuarse también implica una decisión consciente sobre el propio cuerpo, lo que puede generar una fuerte sensación de autonomía . Para muchos, esta práctica acompaña procesos de cambio interno: mudanzas, duelos, transformaciones laborales o nuevas etapas de vida.

Por otro lado, los tatuajes pueden cumplir un rol de pertenencia . En ciertos grupos culturales, artísticos o sociales, tatuarse es parte de una identidad compartida. Así, el significado de cada tatuaje no es solo individual, sino también colectivo.

Desde la mirada psicológica, no existe un único perfil de persona tatuada. Sin embargo, sí aparecen patrones frecuentes que ayudan a entender este fenómeno:

Estos elementos suelen combinarse y evolucionar con el tiempo. Por eso, muchas personas arrancan con un solo tatuaje y, con los años, suman otros que acompañan su historia personal.

En definitiva, tener tatuajes no puede reducirse a una sola explicación psicológica . Es una práctica compleja, donde se mezclan identidad, emoción, estética y cultura. Para la Psicología, cada tatuaje es una pieza dentro de una narrativa personal que se construye con el tiempo y refleja tanto la historia interna como el contexto social de cada persona.

Fuente: TN