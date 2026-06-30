La pista clave que sigue la policía para encontrar al turista que desapareció en las cataratas

Continúa la intensa búsqueda de Mariano Ariel Sierra , el turista de 41 años que desapareció en el Parque Nacional Iguazú.

El operativo comenzó el domingo por la mañana cuando personal del Parque Nacional encontró documentación personal, un teléfono celular, 40 mil pesos en efectivo, prendas de vestir y otros objetos pertenecientes a Sierra.

Entre los elementos encontrados, también apareció un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que llamó la atención de los peritos de Policía Científica debido a que estaba deteriorado por el agua.

En esa línea, la principal hipótesis que manejan los investigadores señala que el hombre se habría arrojado a las aguas del río Iguazú , luego de que guardaparques encontraran varias de sus cosas sobre la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el turista había ingresado al Parque Nacional Iguazú durante el mediodía del sábado y que se encontraba alojado en un hotel de Puerto Iguazú desde el pasado 25 de junio.

El operativo se extiende por distintos sectores de la reserva natural. Mientras patrullas recorren caminos y senderos de la selva, embarcaciones navegan el río Iguazú en busca de algún indicio.

Las tareas se ven dificultadas por el caudal del río, que este lunes superó el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, además de las características geográficas del lugar, considerado uno de los sectores más complejos del parque.

Hasta el momento no hubo resultados positivos y las autoridades mantienen un intenso despliegue tanto por tierra como por agua.

Fuente: TN