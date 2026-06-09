La obligatoriedad de las primarias divide al Gobierno y no saben a quién puede beneficiar si eliminan las PASO

Un dilema divide más a la mesa política de Javier Milei. Atravesados por sus peleas en tribunales, redes y en los pasillos del poder, que ya rozan la paranoia, los funcionarios más poderosos del oficialismo discuten una cuestión operativa de cara al objetivo-reelección que también involucra el vínculo con los gobernadores, un tópico que ya generó cortocircuitos en los despachos más importantes de la Rosada . “ ¿A quién beneficiaría eliminar la obligatoriedad de las primarias? ”, se preguntan en la mesa de poder mileísta y algunos de los aliados de peso de LLA en el Congreso.

Se trata de la alternativa que empezó a explorar Diego Santilli por pedido de Karina Milei ante la imposibilidad de reunir votos para eliminar de manera definitiva las PASO. Se habla de un modelo como el que tiene San Luis, las denominadas PAS.

La opción más conversada y de mayor consenso fue la de mantener las primarias sólo para los frentes con competencia y hacerlas optativas para los electores podría destrabar el tratamiento.

Esa alternativa es rechazada por varios aliados de peso del Gobierno en el Congreso. Argumentan que el peronismo es la única fuerza capaz de movilizar a sus votantes con primarias obligatorias y, más todavía, sin ellas. Una buena performance del PJ podría arruinar los planes del Gobierno.

“A pocos les gusta porque dicen que mueven el aparato ”, sincera un asistente a la reservada mesa política del Gobierno, que volverá a sesionar este jueves , si no hay cambios.

En efecto, lejos del rechazo, un sector del peronismo se mostró dispuesto a acompañar la eliminación de la obligatoriedad de las primarias. “ ¿Por qué no modificamos el mecanismo y los que van con lista única que no compitan? ", sugirió el senador Jorge Capitanich, que tiene intenciones de volver a la gobernación de Chaco.

Otro sector del PJ señaló que sería un peligro que los libertarios -liberados de elegir a su propia fórmula- intercedieran en los comicios del peronismo.

Un gobernador de peso que nunca quemó puentes con la gestión libertaria sostiene que el oficialismo pretende evitar una derrota parcial que impacte en la economía y en las expectativas. Razonan que cualquier resultado que no sea una victoria clara podría traducirse en golpe de gracia a las expectativas libertarias sin la necesidad de sufrir una paliza electoral como la que dejó afuera del partido a Mauricio Macri en agosto de 2019. “¿O ustedes de verdad piensan que es para ahorrarse plata?”, ironizó el mandatario provincial ante Clarín .

Ese fue el argumento que ofreció el ministro del Interior a los periodistas a la salida de su reunión de la semana pasada con gobernadores del norte en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). “ Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares ”, sostuvo el ministro.

Sin demasiado margen para eliminar de manera definitiva las PASO, el Gobierno explora la posibilidad de volver a suspenderlas como ocurrió en 2025.

Integrantes de la mesa política son escépticos y no ven ningún margen para una reforma electoral. “ Hoy está difícil cualquiera de las opciones, aunque no es imposible. Con lógica, tanto los gobernadores aliados como el PRO quieren un acuerdo macro ”, destacan.

Algunos de los interlocutores de Macri sostienen que el jefe del PRO pareció habilitar -durante su paso por Entre Ríos y Santa Fe, donde se entrevistó con Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio - la idea de una suspensión o eliminación de las PASO para tener mejor margen de negociación con el Gobierno, que contaría con una chance menos de polarizar con el PJ.

En la actualidad, a nivel local, solo la Provincia, la Ciudad, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe , que fue la única que no suspendió las primarias en 2025, mantienen un sistema obligatorio.

Santilli se mueve a contrarreloj para sumar voluntades de gobernadores afines a la Rosada. Tras recibir al tucumano Osvaldo Jaldo y al rionegrino Alberto Weretilneck -que no tiene legisladores nacionales- y visitar al misionero Oscar Herrera Ahuad, la semana pasada, este martes recibió al neuquino Rolando Figueroa y a última hora haría lo mismo con Raúl Jalil.

El gobernador de Catamarca fue el responsable de que estuviera en el CFI frente a mandatarios provinciales cercanos a la Rosada como el salteño Gustavo Sáenz y otros más esquivos como el riojano y peronista Ricardo Quintela, quien anunció que quiere ser presidente.

Hasta hace pocas semanas, el ministro planeaba conseguir media sanción de la reforma antes de fines de julio y hasta estaba dispuesto a separar el proyecto del de ficha limpia, una herramienta que Patricia Bullrich pidió desde el principio y Karina y los Menem le negaron .

La jefa del bloque de senadores volverá el jueves a esa instancia en la Rosada, después de sus últimos gestos de autonomía que incluyeron su abstención y posición pública sobre el pliego de la jueza Verónica Michelli , que el Gobierno pretendía retirar por tratarse de la cuñada de Hugo Alconada Mon. El lunes, la ex ministra de Seguridad amenizó la espera con un nuevo y sugerente videoclip, que se suma a la saga que utilizó para irritar a la Rosada .

En ese marco, Karina Milei lanzó su escuela de dirigentes políticos en la Ciudad y evitó participar a Bullrich, senadora del distrito. Por lo bajo presiona para horadar la influencia entre la militancia digital de Santiago Caputo . El asesor presidencial negó que el reclamo de la Inspección General de Justicia a la Fundación Faro estuviera atravesado por la interna que lo enfrenta con la hermanísima y los Menem.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín