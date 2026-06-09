La muerte del Indio Solari: qué reveló el informe de drogas y alcohol

El Indio Solari no había consumido drogas ni alcohol en las horas previas a su muerte, según revelaron los estudios histopatológicos que se hicieron en la autopsia.

Fuentes de la investigación revelaron a Clarín que en los análisis de sangre detectaron dos compuestos muy bajos de la medicación que tomaba por la enfermedad que padecía, el mal de Parkinson.

Carlos Alberto Solari, mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , murió el viernes pasado a los 77 años en su casa de Parque Leloir , partido de Ituzaingó, víctima de un ACV hemorrágico no traumático.

Lo encontraron en la mañana de aquel día en la pileta climatizada donde intentaba atenuar los dolores que padecía producto de su afección de salud.

Si bien en un primer momento los médicos detectaron un hematoma en la cabeza, que reforzaba la hipótesis de que se golpeó al caer y cayó al agua, luego se comprobó que esto había sido post mortem.

Además, los forenses del Departamento Judicial Morón establecieron que no había signos de ahogamiento.

El cuerpo fue hallado por su cuidadora que, junto a la esposa del músico, Virginia "Viru" Mones Ruiz , lo sacaron de la pileta y llamaron a emergencias médicas. Le hicieron tareas de reanimación, pero el Indio ya había fallecido.

Al intervenir la Policía y la Fiscalía de Morón en turno se inició una investigación en la que, desde el comienzo, no se detectaron sospechas de la intervención de terceras personas en su fallecimiento y no se tomaron medidas contra ninguna de las personas vinculadas a sus cuidados.

La principal hipótesis apunta a que la muerte se produjo unas seis horas antes del hallazgo del cuerpo, que fue a las 8.30. Desde ese momento, el fiscal Lucio Rivero dispuso un operativo que incluyó a la Policía Científica y la custodia de los alrededores.

Durante los trabajos de recolección de información y datos, todas las personas que accedieron a la propiedad tuvieron que dejar sus teléfonos en una bolsa antes de comenzar las tareas.

Sin embargo, todos se sorprendieron cuando empezó a sonar el teléfono de alguien que llegó después. Y en medio del silencio del lugar se escuchó la canción " Tarea fina ", uno de los tantos hits de Los Redondos, que el dueño del aparato tenía como ringtone.

Aunque se dijo que Solari tenía la recomendación de no usar la pileta sin asistencia, luego se supo que tenía una rutina nocturna que lo llevaba hasta allí cada noche, en donde buscaba aliviar los dolores que le provocaba el mal de Parkinson.

Los fanáticos del Indio, cuyo último proyecto musical fue con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, lo despidieron en una ceremonia que se realizó el domingo en el microestadio municipal "José María Gatica” de Villa Domínico , en Avellaneda.

Fueron 18 horas por las que, según se estimó, pasaron un millón de personas.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín