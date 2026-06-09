La mamá de Loan relató el impactante sueño que tuvo antes inicio del juicio por la desaparición de su hijo

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes y con el juicio oral por el caso a punto de empezar, su mamá habló del calvario que atraviesa la familia y de la esperanza a la que todavía se aferra, como si fuera el primer día.

“Mi corazón me dice que está vivo . Sigo soñando que me lo traen”, confesó María Noguera , en diálogo con los medios locales. Según relató, en los últimos días tuvo el mismo sueño en dos oportunidades: Loan regresaba a su casa en un auto blanco.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina .

Desde ese momento, ya nada volvió a ser igual para la familia Peña. “Es muy difícil vivir todos los días porque sabemos que él no está”, reconoció su madre.

Con el juicio oral cada vez más cerca, la familia ya se prepara para afrontar uno de los momentos más importantes de la causa. María adelantó que se instalará en la ciudad de Corrientes junto a su esposo y dos de sus hijos para seguir de cerca cada audiencia.

La expectativa está puesta en los siete detenidos iniciales, varios de ellos familiares directos del chico desaparecido.

Para la mamá de Loan, alguno de los acusados conoce la verdad y podría romper el silencio. “Esperamos que alguien se quiebre y diga dónde está Loan . Ellos saben que sus hijos y nietos están bien, comiendo; yo no sé nada del mío”, reclamó con dolor María.

Con relación al momento en que tenga que ver a los imputados en la sala, fue contundente: “No voy a bajar la mirada, ellos tienen que sentir vergüenza . Quiero mirarlos de frente para que hablen”.

Además, volvió a criticar la investigación y afirmó: “Se hizo todo mal desde el principio”.

A días de una instancia clave para la causa, la madre de Loan mantiene vivo el mismo ruego que la acompaña desde la última vez que lo vieron. “Si alguien lo tiene, que lo larguen . Hace dos años lo estamos esperando”, pidió.

Fuente: TN