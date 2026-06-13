La AGN detectó irregularidades en el mantenimiento del ferrocarril San Martín y evalúa presentar una denuncia

La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó irregularidades en el control y mantenimiento del ferrocarril San Martín . En 2024, los accidentes en esta línea, que conecta Retiro con la localidad de Pilar, aumentaron un 72%. En el organismo de control atribuyen esa escalada a fallas en el trabajo de distintos organismos estatales .

“El documento concluye que la cadena de responsabilidades del Estado falló en todos sus eslabones: la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) controló de manera parcial, la Secretaría de Transporte no respondió formalmente los informes que recibió, y la operadora -la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sosfe)- respondió apenas el 38% de las observaciones que se realizaron”, señalaron en la AGN.

En particular, el informe, aprobado el jueves último, explica que la CNRT ejecutó de manera parcial sus programas de inspecciones y no se realizó un seguimiento efectivo de los planes de mantenimiento de las formaciones ni de la infraestructura. “Las unidades detenidas o con alta tasa de fallas se multiplicaron”, afirmó una fuente del organismo.

Además, se advirtió que la Secretaría de Transporte “nunca devolvió formalmente los informes de evaluación de desempeño que recibió de la CNRT” y que la operadora Sosfe solo respondió al 38% de las observaciones de la comisión.

“Las irregularidades sin respuesta más frecuentes fueron en comunicaciones, sistemas de radio y procedimientos de cabinas de señales -áreas críticas para la seguridad”, detallaron. La línea transporta 28 millones de pasajeros al año.

La AGN identificó, a su vez, una fuerte restricción en el financiamiento para las tareas de mantenimiento a cargo de la entidad operadora. Según sus mediciones, el presupuesto apenas cubrió el 43% de lo requerido en 2023 y el 29% en 2024.

En esta misma línea, el organismo de control recordó que, en 2018, la Argentina obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 400 millones de dólares -al que se sumaban 122 millones de aporte local- para modernizar las formaciones, sistemas e infraestructura de la línea San Martín. El año pasado, sin embargo, el Ministerio de Economía reasignó ese crédito , a través de su Resolución 343/25, al “Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento”.

En mayo de 2024, dos trenes de la línea San Martín chocaron a pocos metros de la estación Palermo y 60 pasajeros resultaron heridos. La mitad de ellos debió ser traslada de urgencia “con código rojo” a centros de salud de la zona para recibir atención médica. Una de las unidades había impactado con una formación vacía que estaba detenida en plena vía.

Apenas un mes más tarde, se declaró por decreto la Emergencia Ferroviaria y se destinaron 1,3 billones de pesos para reforzar todo el sistema ferroviario. Sin embargo, casi un año y medio más tarde, apenas se habían utilizado $658.242 millones , la mitad de los fondos asignados.

Para la AGN, las restricciones presupuestarias y los controles deficientes afectaron el estado del material rodante y de la infraestructura ferroviaria , además de que deterioraron la calidad del servicio y su seguridad.

En el organismo de control creen que las falencias detectadas contribuyeron a que, en 2024, aumentaran un 72% los accidentes ferroviarios y un 400% los fallos técnicos como causa de tales incidentes.

“Estamos ante un informe con hallazgos contundentes que documenta serias irregularidades. El fracaso es estructural y atraviesa distintas gestiones con distintas visiones políticas”, señaló el auditor y exsenador nacional Luis Naidenoff .

El dirigente radical recordó que, antes de la tragedia de Once en la que una formación de la línea Sarmiento chocó contra un paragolpes de la estación y generó 51 víctimas fatales, la AGN había relevado irregularidades en las condiciones del servicio.

Ahora, la AGN evalúa la posibilidad de presentar una denuncia formal por las irregularidades en torno a la línea San Martín. La decisión final estará a cargo de la Secretaría Legal y Técnica del organismo.

Fuente: La Nación