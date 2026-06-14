Karina Milei quiere ampliar la tropa digital en medio de la interna con Santiago Caputo

Las redes sociales fueron, desde la campaña electoral de 2023, el hábitat natural de La Libertad Avanza (LLA). Esa hegemonía se fue erosionando con el estallido de crisis comunicacionales -como sucedió con $LIBRA y el caso Adorni-, pero, ante todo, al calor de la interna entre el asesor Santiago Caputo y Karina Milei .

Ahora, con la reelección de Javier Milei como norte, la secretaria general de la Presidencia apuesta a recuperar ese predominio en la esfera digital. Desde hace meses, dirigentes de su confianza trabajan para ampliar el equipo de comunicación y fortalecer la presencia en redes sociales, más allá del circuito que hoy controlan las Fuerzas del Cielo .

En ese proyecto tallan figuras de larga tradición en el armado libertario como Santiago Oría , director de Realización Audiovisual de la Presidencia y hombre cercano a los hermanos Milei, y la diputada nacional Lilia Lemoine. Aunque acompañan al Presidente desde su primera campaña, ante el progresivo repliegue de los sectores encolumnados detrás de Caputo, ambos levantaron el perfil.

Iñaki Gutiérrez , quien se reunió con el presidente en Casa Rosada a fines de mayo, y Shariff Menem , también estarían colaborando en este proyecto. LA NACION intentó contactarse con ambos, pero al cierre de esta nota, Menem no había respondido. Gutiérrez prefirió no dar declaraciones.

Esta semana, luego de que el jefe de gabinete revelara que había omitido declarar 500.000 dólares , tanto Oría como Lemoine salieron a respaldar al funcionario , cercano a Karina Milei, en redes sociales. Entre los principales referentes de las Fuerzas del Cielo imperó el silencio .

Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN. Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de…

Hace un mes, ambas tribus se enfrentaron abiertamente en X. El asesor presidencial y el influencer acusaron a Martín Menem de estar detrás de una cuenta anónima que difundía críticas a los hermanos Milei. El Presidente buscó bajar el tono a la controversia, aseguró que el contenido que se le atribuía había sido “prefabricado” y que Oría tenía un video que validaba esa hipótesis.

Parisini, entonces, pidió que “no le mientan más” a Milei y en las Fuerzas del Cielo empezaron a apurar al cineasta para que presentara las pruebas que tuviera. El vínculo entre ambos sectores seguiría deteriorándose en las semanas siguientes con fuego cruzado entre Romo y la concejala María Amoroso .

Según pudo saber LA NACION , Oría también colabora con Contra Relato , un medio digital alineado con la Casa Rosada. La estética del proyecto en redes sociales se asemeja al de la Derecha Diario , donde tienen injerencia algunos dirigentes “celestiales”.

En el entorno de Karina minimizan el clima hostil en redes sociales y descartan que los intentos por abrir la estrategia digital de LLA a nuevos actores responda a estas disputas. “No es contra nadie” , subrayó una fuente al tanto del proyecto que pidió mantener su nombre en reserva. “Obviamente, de cara al 2027, hay que moverse más, sumar gente ”.

El objetivo es ampliar en lugar de reemplazar . En última instancia, esperan no depender solo de la estructura de Caputo, en especial tras las tensiones con “Lule” Menem y Sebastián Pareja , dos hombres de confianza de Karina Milei y piezas clave en el armado territorial de LLA.

Un dirigente bonaerense advirtió que se buscará unificar el criterio de comunicación. “ Karina Milei es el jefe. Ella ordena ”, dijo y esquivó definiciones sobre el futuro de los celestiales. Lemoine, en cambio, aseguró que este sector también responde a la hermana presidencial y que, lejos de reemplazarlos, se buscará ocupar lugares que hoy están vacantes.

“ Las Fuerzas del Cielo encarnan el espíritu combativo de LLA , del mileísmo joven de las redes, que me encanta y responden a Karina, pero quizás por el rango etario es un nicho específico”, sostuvo la diputada a LA NACION . “Hay muchísima gente que no se identifica con la onda de las Fuerzas del Cielo y buscan gente con la que se sientan más afín y eso es lo que estamos haciendo, abrir el abanico para que puedan participar todos los que quieran”.

Se trata de cobijar a sectores que no se ven representados por esta corriente o que no usan X, su principal esfera de influencia. Para la legisladora, es necesario sumar referentes y comunicadores que entiendan la impronta de cada espacio para potenciar el mensaje del oficialismo.

Ese es el espíritu que se buscó transmitir en una reunión con influencers en La Rural, de la que participaron Sergio “Tronco” Figliuolo , diputado y streamer ; Iván Dubois , parlamentario del Mercosur; y el legislador bonaerense Diego Valenzuela .

Ese encuentro ocurrió antes de que Milei recibiera en Casa Rosada a militantes libertarios del entorno digital. En mayo, invitó a otros influencers a la Quinta de Olivos para agradecerles su trabajo en la “batalla cultural” .

“Fuimos elegidos algunos influencers que damos la batalla cultural en las redes, pero no fue para armar ningún equipo de trabajo ”, indicó a LA NACION Flavio Arenales , uno de los militantes que participó del encuentro en la sede de gobierno. La reunión había sido organizada por Oría y su mano derecha Macarena Jimena Rodríguez .

“Javier Milei nos agradeció por nuestro trabajo. A nosotros l o que más nos retribuye es el reconocimiento. Y nos llevamos algo rico, que es que hay que seguir dando la batalla cultural”, continuó Arenales. “Cada uno tiene una manera de hacerlo. No somos una manada ”.

En LLA ratificaron que las reuniones en Casa Rosada y la residencia presidencial buscaban distinguir a figuras que desde hace tiempo apoyan al Presidente antes que consolidar una estructura de comunicación verticalista. En paralelo, de todos modos, Karina Milei trabaja para llegar a la próxima campaña con una tropa digital más numerosa y orgánica.

Fuente: La Nación