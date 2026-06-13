Julián Álvarez compartió una foto de él y su novia en Calchín cuando eran adolescentes y dejó a todos mudos

Mientras se alista junto a sus compañeros para el debut mundialista del próximo martes , Julián Álvarez se tomó un momento para saludar a su pareja, María Emilia Ferrero, por su cumpleaños con un emotivo posteo en redes sociales. “La mejor compañera, la mejor mamá y la misma persona increíble de la que me enamoré” , escribió la Araña en la publicación, que llamó la atención de sus seguidores por una tierna foto de ellos cuando eran adolescentes.

Este 12 de junio, Emilia cumplió 26 años y tuvo que festejarlo lejos de Julián, que se encuentra concentrado con la selección en Kansas City a la espera del primer partido del Mundial. A pesar de la distancia, el delantero del Atlético de Madrid le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, destacando su rol como pareja y como madre de su hijo Amadeo.

“La mejor compañera, la mejor mamá y la misma persona increíble de la que me enamoré. Gracias por tanto amor, tanta paciencia y por hacer que nuestras vidas sean mejor cada día. Feliz cumpleaños, mi amor, te amamos ”, escribió el futbolista junto con emojis de corazón, de un bebé —por Amadeo—, de huellas de perro —por su mascota Tarzán— y de una araña, en referencia a su conocido sobrenombre.

La respuesta de Emilia en los comentarios no se hizo esperar. “Mi mejor regalo, ustedes. Los amooo” , puso la cumpleañera, notablemente emocionada por la publicación de su pareja, que en los últimos días estuvo en el ojo de la tormenta luego de que se conoció que el Real Madrid hizo una oferta de 150 millones al Atlético de Madrid para quedarse con sus servicios.

Más allá del saludo de cumple, una de las fotos del carrusel fue la más comentada por los seguidores de Julián, que acumula más de 19 millones en Instagram. La imagen en cuestión es una antigua pero emotiva: se los ve a ellos de adolescentes en un baile en Calchín, el pueblo cordobés del que es oriundo el delantero.

Los detalles de la imagen son notables. Por un lado, se ve de fondo el escudo del Club Atlético Calchín, el primer equipo donde jugó el exjugador de River Plate. Emilia está vestida con un short, una remera negra y utilizaba brackets, lo que da cuenta de su juventud. En cuanto a Julián, se lo ve con una chomba de varios colores y una hamburguesa en la mano , mostrando que se trataba de un ámbito distendido.

La selección de Argentina hará su debut en el Mundial el próximo martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) , cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J . El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium , en Estados Unidos, y marcará el comienzo de la defensa del título para la Albiceleste, que llega al torneo como campeona vigente tras su consagración en Qatar 2022.

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Fuente: La Nación