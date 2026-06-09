Juicio por Maradona: “Nos hicieron creer” que iba a tener “una internación domiciliaria seria”, dijo Dalma

Dalma Maradona (39) , una de las hijas de Diego Armando Maradona (60) , declaró este martes en el segundo juicio por la muerte de su padre donde aseguró que “era un paciente cardíaco” y que los médicos tratantes y la obra social “le hicieron creer” a la familia “que iba a tener una internación domiciliaria seria”, que según ella no ocurrió.

La hija mayor del ex futbolista fue la principal testigo de la audiencia N° 17. Llegó aproximadamente a las 10.30 con su esposo a los Tribunales de San Isidro. Minutos después lo hicieron su madre, Claudia Villafañe , junto con Gianinna Maradona . También estuvo presente su otra hermana, Jana Maradona .

Con un paso tranquilo y seguro, Dalma ingresó a las 11.16 a la sala de audiencias. Se sacó un tapado gris y se sentó frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 sanisidrense.

Una de las primeras cuestiones que declaró fue que con su hermana Gianinna desde hacía un año que no lo veían bien a su papá, que lo sentían “ muy lento" y que "balbuceaba ”. Relató que luego de haberlo visto en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el 30 de octubre de 2020, para su cumpleaños 60, su equipo de médicos decidió evaluarlo.

“El equipo médico eran el neurocirujano Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz , el psicólogo”, remarcó, y aseguró que, desde el episodio en Punta del Este, en enero del 2020, su padre “era un paciente cardíaco ”, y que “tenía que tomar medicación de por vida” para ello. Luego declaró que también tomaba pastillas para la presión.

Gran parte del testimonio de Dalma se basó en el periodo donde Maradona fue externado de la Clínica Olivos hacia la casa del lote 45 del barrio San Andrés de Benavídez, en Tigre, donde según sus palabras le habían prometido “una internación domiciliaria seria” .

“Siempre se habló de una internación domiciliaria seria, donde todos se comprometían donde haya equipamiento, enfermeros, acompañantes terapéuticos, una ambulancia en la puerta. Creímos que era lo mejor. Con el diario del lunes vimos que no era así, que nunca hubo ambulancias, que los enfermeros tenían problemas para ingresar y que echaron a los acompañantes terapéuticos. Nos hicieron creer que era la única opción posible ”, dijo.

Así se refirió respecto del equipo médico de su padre y autoridades de Swiss Medical, con quienes mantuvieron una reunión el 9 de noviembre, dos días antes de su externación.

Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro junto a Cosme Iribarren, exhibió un chat entre Cosachov y la familia donde se mencionó una descompensación que tuvo Maradona el 13 de noviembre tras comer camarones con brócoli y que la psiquiatra sostenía que la familia era quien debía decidir si tenía que ser atendido con una ambulancia.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín