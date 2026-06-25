Juicio por Loan: solo declaró una acusada y la semana próxima lo harán los padres del niño desaparecido

Entre formalidades y la declaración de solo dos de los 17 acusados, que nada aportaron al esclarecimiento de la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña , el Tribunal Oral Federal de Corrientes dio por concluida la segunda semana de debate y pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando darán su testimonio José Mariano Peña y María Noguera, los padres del niño que desapareció en 2024 en la localidad de 9 de Julio, cuando tenía tan solo cinco años.

Este jueves el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, escuchó el descargo Valeria Liliana López (53) , uno de los 10 acusados de entorpecer la investigación judicial. Mientras que hay otros 7 que son juzgados por la sustracción del nene. Del total de 17 imputados, solo dos aceptaron hablar.

La declaración de López se sumó a la que este miércoles había dado Alan Juan José Cañete (34) , quien también está procesado por desviar el accionar de la Justicia y rechazó los cargos en su contra.

A su turno, López se presentó como técnica superior en psicología y operadora en violencia de género y familiar, aunque actualmente se dedica a la venta de perfumes y productos cosméticos.

La acusada relató que fue Cañete quien la convocó para viajar a 9 de Julio en los días posteriores a la sustracción de Loan y que su función sería la de contener a personas que habían estado en el lugar de la sustracción el 13 de junio de 2024.

También contó que ya había trabajado con Cañete en otro caso con chicos vulnerados de un hogar y que a lo largo de su vida realizó tareas sociales sin percibir un salario.

López dijo que llegó a la localidad de 9 de Julio el 4 de julio de 2024, cuando el grupo ya se había instalado en el hotel “Despertar del Iberá”. Y que en los cinco días que permaneció allí se dedicó a cocinar y limpiar porque el lugar no contaba con personal de servicio.

La mujer, que aseguró haber pagado con dinero propio el pasaje en ómnibus hasta Corrientes, fue la última en sentarse este jueves ante los jueces. Antes lo habían hecho el tucumano Esteban Federico Rossi Colombo (45) , quien aseguró ser técnico en turismo, psicólogo y abogado; y Pablo Gabriel Núñez (28) , quien también había sido convocado por Cañete para viajar a Corrientes.

Al finalizar los interrogatorios formales, Enzo Di Tella, defensor de Bernardino Antonio Benítez (39), volvió a cuestionar la instrucción de la causa “porque en las actas sólo se transcribieron los dichos de cargo y no los de descargo” de los imputados y algunos testigos. Y que tenían inconvenientes para descargar las declaraciones que fueron grabadas en video.

Rodolfo Baqué, el defensor de Elizabet Noemí Cutaia (47) pidió que esas declaraciones fueran transcriptas en su totalidad, pero el tribunal rechazó esa posibilidad.

Tras un cuarto intermedio, los jueces explicaron que la dificultad para acceder a los videos se daba únicamente en el lugar donde se realiza el juicio y les propuso a los defensores que pasaran por la sede del tribunal para llevarse los videos de interés en un pendrive.

El fiscal puso en duda que las defensas pudieran acceder a la prueba volcada al expediente. “Hablan de irregularidades pero han podido ofrecer pruebas para este juicio. Muchos de los defensores están interviniendo desde primera instancia y nunca han planteado esto”, sostuvo el fiscal Carlos Schaefer, visiblemente molesto.

Sobre el final de la audiencia, el tribunal relevó de concurrir presencialmente al juicio a los diez imputados que están excarcelados , pero con la obligación de conectarse vía zoom en cada una de las jornadas.

A los siete procesados que están alojados en la Unidad Penal de Resistencia y el Escuadrón 48 de Gendarmería también les dio la posibilidad de seguir el juicio en forma remota, pero los abogados dijeron que todos quieren estar presentes en la audiencia.

También algunos de los defensores, entre ellos Mónica Chirivín, representante de la tía paterna de la víctima, Laudelina Peña (54) , podrá seguir el juicio desde Buenos Aires. La abogada dijo que estará presente cuando la tía de Loan vaya a dar su versión de los hechos.

En tanto, a pedido de la defensa de Cañete, los jueces decidieron sumar a la lista de testigos a Cristian Echeverría, un

Loan tenía 5 años cuando la tarde de 13 de junio de 2024 fue hasta el paraje El Algarrobal , en la zona rural de 9 de Julio, junto a su papá para visitar a su abuela, Catalina Peña (88). Ambos desconocían que allí se realizaba un almuerzo con varios invitados, en honor a San Antonio.

Al finalizar la comida, Benítez, quien se encontraba en el lugar junto a su pareja, Laudelina, propuso ir a buscar naranjas a una tapera que está a unos 600 metros de la casa de su suegra.

A la excursión en busca de los cítricos se sumaron sus amigos Daniel "Fierrito" Ramírez (51) y su esposa, Mónica del Carmen Millapi (37) , y seis chicos, entre ellos Loan.

En esa tapera se produjo la sustracción del pequeño. Las pericias determinaron que alguien lo levantó y sacó del lugar, ya que los perros rastreadores no pudieron seguir su olor.

Donde sí detectaron su presencia fue en una camioneta de María Victoria Caillava (54) y el ex marino Carlos Guido Pérez (64) , quienes habían participado de la comida y decidieron volver a 9 de Julio apenas se enteraron que un chico estaba desaparecido.

Mientras que Laudelina fue comunicó el hecho tras recibir un llamado de Benítez.

Las tres parejas fueron procesados por la sustracción junto al comisario del pueblo, Walter Adrián Maciel (45) , considerado un partícipe necesario.

Días después desembarcó en el pueblo un grupo de personas que aseguraba actuar en representación de la Fundación Lucio Dupuy. Para la justicia, el grupo buscó desviar o al menos entorpecer la investigación manipulando testigos claves.

El grupo era liderado por Cañete y la abogada Cutaia, quienes sumaron al "Americano" Soria, Pablo Javier Noguera (44) , Verónica Paola Machuca Yunis (50) , Leonardo Daniel Rubio (40) , Delfina Taborda (24) , Rossi Colombo, Núñez y López, quienes fueron detenidos en septiembre de 2024 y luego excarcelados por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Fuente: Clarín