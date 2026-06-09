Investigan la muerte de un socio de Martín Menem como un posible homicidio

La Justicia investiga la muerte de Daniel Osorio Peñaloza , socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como un posible homicidio. Por esta razón, se pidieron cámaras de seguridad del edificio donde fue hallado el cuerpo para determinar si participaron terceras personas, dijeron a LA NACION fuentes vinculadas a la pesquisa.

Osorio Peñaloza, de 46 años y de nacionalidad venezolana, apareció muerto en su departamento el domingo último. Era el CEO de la empresa de Martín Menem, GenTech Argentina SA.

Su cuerpo fue hallado en su departamento del octavo piso de un edificio sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Almagro.

Osorio Peñaloza había salido el viernes con un amigo colombiano, también vinculado a la empresa de Menem. Fueron a un bar y estuvieron allí hasta las 6 de la madrugada del sábado.

Se separaron a la salida de un bar y cada uno se dirigió a su casa en un Uber, según fuentes de la investigación. El sábado al mediodía, Martín Menem comenzó a mandarle mensajes a Osorio Peñaloza, pero no tuvo respuesta. Lo llamó y seguía sin respuesta.

Llamó entonces al otro amigo con el que habían salido, que le dijo que seguramente estaría durmiendo, dado que habían llegado de madrugada.

Pero con el correr de las horas, Menem siguió llamando y el domingo le dijo a su amigo que se dirigiera al departamento de Osorio Peñaloza a ver qué había ocurrido.

El amigo colombiano, que tenía llave del inmueble, ingresó y vio el cuerpo de Osorio Peñaloza en la cama, casi sin ropa, ya fallecido.

Llamó a la policía, a la ambulancia y a Martín Menem, que se dirigió al edificio. Estuvo allí unos 40 minutos en el hall, dolido por la muerte de su allegado, con quien habían fundado la empresa de suplementos deportivos en 2011. Osorio era el gerente y director suplente de GenTech.

Según reconstruyeron desde el entorno del libertario, Menem había visto por última vez a Osorio el viernes. El sábado intentó comunicarse con él sin éxito y, ante la falta de respuesta también durante la mañana del domingo, pidió a otro integrante de Gentech —que contaba con una copia de la llave del departamento— que se acercara al lugar.

El hombre, que se desempeña como gerente de Finanzas de la firma, ingresó a la vivienda y encontró a Osorio sin vida sobre su cama. Inmediatamente dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a la Policía de la Ciudad y al propio Menem.

El presidente de la Cámara baja se trasladó al lugar ese mismo día. Para entonces ya trabajaban allí efectivos policiales y personal médico.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, que conduce Eduardo Cubría .

Por el momento, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa” y los investigadores intentan determinar las causas del fallecimiento. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posibilidad de que haya intervenido una tercera persona.

Por eso es que la policía levantó rastros en el inmueble y secuestró las cámaras de seguridad del edificio y de la zona para determinar los movimientos y si ingresó alguien a la vivienda en la madrugada del sábado.

Aún se aguardan peritajes y estudios complementarios.

El domingo, Gentech confirmó la muerte de Osorio a través de un comunicado. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, quien se desempeñó como gerente de nuestra empresa”, expresó la firma. “Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización” , agregó.

Martín Menem publicó hoy un mensaje en X en el que afirmó: “La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos”.

“Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía. Ante las versiones que comenzaron a difundirse en las últimas horas, quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales”.

Dijo que se dirigió “inmediatamente al lugar” y, al momento de su llegada, “ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia”.

La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme…

“Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa. Hoy existe una investigación judicial en curso para determinar qué fue lo que ocurrió”, expresó.

Pidió “por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos” que los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales “eviten especulaciones y versiones sin sustento”.

Dijo que es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos.

Fuente: La Nación