Iban a jugar un partido de fútbol y los chocó una camioneta con 457 kilos de hojas de coca: dos muertos

La Chevrolet S10 había salido de Cafayate (Salta) con cinco hombres que iban a jugar un partido de fútbol para veteranos en Santa María (Catamarca). Pero ya en la provincia de Tucumán iban a ser protagonistas involuntarios de una tragedia: los chocó una Ford Ranger que escapaba de un control de Gendarmería y murieron dos de ellos.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Horacio Cancino, de 61 años, y Vidal Chauqui, de 64.

Todo ocurrió este sábado, poco antes de las 15, a la altura del kilómetro 4308 de la nacional 40, en jurisdicción de Colalao del Valle , del departamento Tafí del Valle, en el límite de Tucumán con la provincia de Salta.

Según fuentes policiales, la Ranger azul evadió un control de la Gendarmería en el acceso al pueblo y se ocultó detrás de un galpón, pero cuando vieron que un agente se acercaba se incorporaron a la ruta, hicieron un giro en "U" y se produjo el brutal impacto.

En la S10, que quedó volcada con las ruedas para arriba, viajaban cinco amigos: dos perdieron la vida y otros tres resultaron con politraumatismos.

En la mañana de este lunes seguía internado Anacleto Suárez (61) en la terapia intensiva del Hospital Nuestra Señora de Rosario, de Cafayate, aunque estable.

Los cuerpos de los dos fallecidos llegaron a las 4.30 de la madrugada y eran velados en sus respectivos domicilios.

Cuando la Gendarmería requisó la Ranger, por orden del Juzgado Federal N° 1, encontraron 24 bultos con 457 kilos de hojas de coca en estado natural, 28 bolsas de bicarbonato de sodio, una máquina de contar billetes y documentación de interés para la causa.

La Fiscalía del Centro Judicial Monteros, a cargo de Gerardo Salas, ordenó la detención de sus dos ocupantes. Se trata de Julio Agustín Sosa (26), domiciliado en Rawson (San Juan), y Jennifer Fernanda Mamaní (21), con residencia en Maipú (Mendoza).

Ambos quedaron detenidos e imputados por " doble homicidio culposo seguido de lesiones graves ".

" Cuanto vale la vida? La vida vale acaso 24 bultos, 457 kilos de coca? Una persecución? Una persecución fracasada porque se perdieron dos vidas? Una persecución exitosa porque encontraron lo que querían? Una foto de Gendarmería y la Policía con los bultos encontrados? Cuánto vale la vida? ", planteó una sobrina de Cancino en las redes sociales.

Y agregó: "Que alguien me diga, porque mi tío Cuti y su amigo perdieron la vida a causa de esto. Destruyeron el alma de su esposa, sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos, de todos sus familiares y amigos" .

La mujer advirtió: "Lamentablemente lo que vivimos ayer fue una pesadilla, y mas aún cuando vemos que de parte de la Policía y Gendarmería son inhumanos ".

" Desde que se produjo el accidente, en la tarde del sábado, hasta más de las 1 de la madrugada del domingo, sus cuerpos estuvieron tirados en el asfalto. Nadie nos decía nada. Tuvimos que gritar, hacer ruido para que al menos nos digan que ya venían los forenses de Tucumán" , sostuvo.

Y se quejó de que " teniendo a un ser querido tirado casi 12 horas en el asfalto, ellos posaban para las fotos ".

El club Unión Calchaquí, para el que jugaban las víctimas, también realizó un sentido posteo.

​" Nuestros jugadores no solo dejaron su marca en la cancha, sino también en el corazón de cada persona que compartió este camino con ellos. Su memoria vivirá por siempre en nuestra institución. Hasta siempre, queridos jugadores. Descansen en paz ", indicaron.

"Cuty" Cancino se desempeñaba como ordenanza en la Escuela de Música de Cafayate. Según pudo saber Clarín , era papá de cinco hijos (cuatro mujeres y un varón).

​Vidal Chauqui tenía 10 hijos y había trabajado en el Club de Campo La Estancia de Cafayate Wine & Golf. Tanto él como su amigo, eran abuelos.

A las 17.30 harán una "misa de cuerpo presente" en la Catedral Nuestra Señora del Rosario y luego trasladarán sus restos al cementerio local para despedirlos.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín