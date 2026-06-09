Hay advertencia por niebla en Buenos Aires y otras seis provincias para hoy, martes 9 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia violeta por niebla en algunos sectores de Buenos Aires , Santa Fe , Entre Ríos , Chaco , Corrientes , Formosa y Misiones para este martes 9 de junio.

De acuerdo con los especialistas, este nivel de alerta indica fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social .

Las zonas se verán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad .

Durante la mañana se espera niebla , con una temperatura de 7°C y vientos del suroeste.

Por la tarde, la temperatura será de 14°C , con vientos del noroeste a velocidades de hasta 12 km/h. El cielo estará mayormente nublado .

Para la noche, el cielo estará mayormente nublado , con una temperatura de 12°C y vientos del noreste a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN