Habló la abogada de la dueña del Ford Ka, que fue detenida por el femicidio de Agostina: “Está en shock”

La abogada de Soledad Andreani, Marina Romano , habló con la prensa tras la detención de su defendida , acusada de “encubrimiento agravado” en la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

“Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”, expresó. Asimismo, detalló que se le realizarán los estudios correspondientes en Medicina Legal y que será trasladada esta noche a la cárcel de Bouwer.

En ese sentido, indicó: “Ella toma una medicación porque tuvo un accidente hace muchos años y tiene un problema en la pierna. Esto hace que tenga una atención especial allí, que vaya al módulo hospitalario”.

Según el testimonio de la letrada, la dueña del Ford Ka, luego del operativo de detención, manifestó: “Dije la verdad y terminé presa”.

Ante ello, la representante de Andreani pidió algunas medidas de resguardo “para garantizar su seguridad física dado el hecho de conmoción pública que se le atribuye”.

“Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, dijo y explicó: “Ella fue citada siempre como testigo, incluso recibió mensajes de WhatsApp para aclarar situaciones , algo que considero irregular”.

Romano señaló una situación que le llamó la atención: “Ayer algunas personas de la sección de Homicidios de Jefatura le aconsejaron que se fuera por unos días , si se podía conseguir un lugar. Mi consejo profesional fue que no se fuera porque podía derivar en algo peor. Pero eso ahora me lo va a tener que aclarar la Justicia”.

Andreani es la expareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio, y dueña del Ford Ka en el que se habría trasladado el cuerpo de la adolescente hacia el descampado en Barrio Ampliación Ferreyra, donde fue encontrada.

Se trata de la tercera detenida en la causa. El primero fue Barrelier, imputado como posible autor del crimen, y Osvaldo Fasseta, un amigo suyo, señalado por encubrimiento.

Respecto de Fasseta, la abogada afirmó que Soledad lo conocía: “Me dijo que se habían visto varias veces en la cancha de Instituto”.

Fuente: TN