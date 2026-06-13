Guardavidas en un hotel top de 200 dólares la noche: quién era el argentino muerto en un incendio en Mallorca

Adrián tenía 58 años, era argentino y desde hacía varios años trabajaba como guardavidas en Mallorca, uno de los destinos turísticos más exclusivos de España. El hombre falleció de manera trágica durante la madrugada del jueves, cuando un incendio arrasó parte del edificio donde vivía en Magaluf , una localidad costera del municipio de Calvià.

El fuego se declaró a las 5.23 de la mañana en una vivienda ubicada en la tercera planta de un complejo residencial. Minutos después llegó la primera patrulla de la Policía Local, pero los agentes constataron que era imposible acceder al interior debido a la gran acumulación de humo.

Según las primeras hipótesis, las llamas se habrían originado por un cortocircuito en una heladera. Los residentes intentaron apagar el fuego sin éxito y el incendio se propagó rápidamente hacia los pisos superiores.

De acuerdo con la información que pudo reconstruir Clarín , Adrián (cuyo apellido no trascendió) murió en las escaleras del noveno piso mientras intentaba ayudar a otros vecinos a evacuar el edificio. También murió una mujer y hubo varios heridos. Las víctimas fatales se encontraban en departamentos distintos, y la Guardia Civil lleva adelante la investigación.

El incendio obligó a evacuar 22 unidades que estaban ocupadas al momento del siniestro. En total , 44 vecinos del edificio se vieron afectados por las consecuencias del fuego.

Mientras avanzan las pericias, la hermana de Adrián llegó este sábado a Mallorca para acompañar los trámites posteriores al fallecimiento. Según confirmaron a Clarín desde el Consulado argentino en Palma de Mallorca, este sábado por la tarde todavía la Guardia Civil no había brindado más información porque no se habían realizado las pruebas de ADN correspondientes.

Adrián trabajaba desde hacía años en el sector turístico de la isla. Era socorrista en el Flamboyan Caribe Hotel & Spa y, de manera ocasional, también se desempeñaba como masajista.

Una compañera de trabajo lo recordó con afecto. "También bailaba, era un muy buen compañero ", le contó a este diario.

La noticia provocó una fuerte conmoción en Calvià. Tras el incendio, las autoridades locales decretaron dos días de luto oficial.

Adrián formaba parte del personal del staff de ese establecimiento de cuatro estrellas ubicado sobre el paseo marítimo de Magaluf, frente a las playas del Mediterráneo.

El complejo cuenta con habitaciones y suites con vistas al mar, terrazas privadas y distintas categorías de alojamiento equipadas con hidromasaje o jacuzzi. También dispone de spa, piscina exterior, gimnasio y acceso directo a la playa.

Durante la temporada alta europea, las tarifas de las habitaciones más exclusivas pueden superar los 700 euros por noche por persona, mientras que las opciones estándar rondan los 200 dólares por noche, siempre según la época del año y la demanda turística.

Como ocurre en gran parte de Mallorca, el hotel recibe principalmente visitantes europeos durante los meses de verano, cuando la isla alcanza sus mayores niveles de ocupación.

Ahora, mientras la investigación intenta confirmar cómo se inició el incendio que dejó dos muertos y varios heridos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos esperan el avance de las pericias para esclarecer una tragedia que conmocionó a una de las zonas turísticas más concurridas de la isla.

Colaboró: Marina Artusa (

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín