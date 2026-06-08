Entre Ríos: una joven de 23 años está en terapia intensiva tras haber sido golpeada a la salida de un boliche

Una joven de 23 años resultó gravemente herida y terminó en terapia intensiva luego de sufrir una salvaje golpiza a la salida de un boliche en Entre Ríos.

El violento episodio sucedió en la madrugada del sábado, a metros de la plaza principal del municipio de San José en Colón. Todo quedó grabado en un video que se viralizó en las últimas horas.

Según reconstruyeron medios locales, dos chicas empezaron a discutir dentro del boliche -por motivos que hasta ahora se desconocen- y fueron separadas por el personal de seguridad, que las sacó del lugar para controlar la situación.

Sin embargo, la discusión siguió afuera, donde continuaron a los gritos y la violencia escaló hasta llegar a las trompadas.

En ese momento, personas que estaban en la zona intentaron contenerlas, pero ambas cayeron al piso y volvieron a pelearse.

Tras varios minutos, dos personas lograron separar a la chica que estaba encima, mientras que la filmación muestra que la otra quedó tendida sobre la calle, sin moverse.

Rápidamente, la joven de 23 tuvo que ser asistida por los servicios de salud , que se presentaron tras el llamado de los testigos y fue inmediatamente trasladada al Hospital San Benjamín.

En las últimas horas medios locales indicaron que logró despertar, una evolución que podría aportar información clave para esclarecer lo ocurrido. De todas formas, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Su diagnóstico es grave, ya que sufrió un traumatismo de cráneo encefálico.

Por el momento la causa continúa bajo etapa investigativa y analizan testimonios, registros y otros elementos que permitan reconstruir la mecánica del hecho. Las actuaciones fueron iniciadas por personal de la Jefatura Departamental Colón, con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente.

El hecho es investigado por la Justicia, que busca determinar cómo se produjo la agresión para establecer eventuales responsabilidades. Hasta el cierre de la nota, la otra involucrada no había sido identificada.

Fuente: TN