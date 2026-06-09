Entradera de terror en La Matanza: una pareja se atrincheró y los delincuentes amenazaron con atacar a sus hijos

Una familia de la localidad bonaerense de Ramos Mejía vivió momentos de extrema tensión durante la madrugada de este lunes, cuando una banda de delincuentes irrumpió en su vivienda y amenazó con agredir a sus hijos ante la resistencia de los propietarios.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Castelli al 1100 , en el partido de La Matanza. Las cámaras de seguridad instaladas en el frente de la propiedad, a las que accedió este medio, registraron toda la secuencia, que se extendió por apenas cinco minutos, desde el ingreso de los asaltantes hasta su huida.

Según se observa en las imágenes, los delincuentes comenzaron a merodear la zona alrededor de las 3:20 de la madrugada, pasando varias veces frente al domicilio. Tres minutos después concretaron el ingreso tras forzar una de las rejas y acceder al interior de la vivienda. Eran seis en total.

Una vez dentro, se dirigieron hacia la habitación principal, donde descansaba el matrimonio. Allí intentaron abrir la puerta mediante la fuerza, pero la pareja logró cerrarla con llave y permanecer resguardada del otro lado.

Al no conseguir ingresar, los delincuentes comenzaron a amenazar a los dueños de casa con hacerles daño a sus hijos, de 6 y 11 años , que se encontraban durmiendo en habitaciones separadas.

De acuerdo con lo relatado por la familia, el mayor escuchó ruidos y voces dentro de la vivienda, alcanzó a ver personas encapuchadas y decidió hacerse el dormido mientras los intrusos revisaban cajones y revolvían la habitación. El menor, en cambio, no llegó a advertir lo que estaba ocurriendo.

Mientras los asaltantes intimidaban a la pareja, la mujer logró salir al balcón y comenzó a pedir ayuda a los gritos. A las 3:27, según se desprende de los registros, los delincuentes abandonaron la vivienda y escaparon del lugar.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 3 , encabezada por el fiscal Gastón Bianchi , y por estas horas se realizan tareas de investigación.

Fuente: Infobae