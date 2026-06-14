En la Justicia investigan las operaciones de Adorni con criptomonedas y dudan de sus explicaciones

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció públicamente que duplicó su patrimonio mediante inversiones en criptomonedas entre 2013 y 2014, pero ante la Justicia no aportó todavía ninguna evidencia de esas transacciones, que sólo están sugeridas en su declaración jurada de bienes de manera parcial.

La única información que tiene el fiscal Gerardo Pollicita sobre los movimientos con criptomonedas realizados por Adorni son los que le informaron las plataformas Lemon y Binance , con operaciones por unos 100.000 dólares.

Estas operaciones no estaban declaradas hasta ahora y son las realizadas a través de cuentas vinculadas a Adorni, según informaron las plataformas.

En la entrevista con LN+, el jefe de Gabinete aseguró que invirtió unos 200.000 dólares en criptomonedas que se convirtieron en 500.000 dólares.

Indicó que compró 13 bitcoins en agosto de 2017 a 3356 dólares cada uno, por unos 43.000 dólares y que luego compró un bitcoin más, a 3330 dólares. El 2 de noviembre de 2017, siempre según la explicación de Adorni, compró otro bitcoin más, por 7234 dólares.

De esos quince, según dijo, vendió diez en marzo de 2018, a unos 8824 dólares cada uno con lo que ganó 45.000 dólares. Luego mencionó una operación donde compró a 7200 y vendió a 6800, cuando perdió plata. Nada de esto fue aportado al expediente judicial.

Allí hay solamente una explicación: la que surge de su nueva declaración jurada, donde declara por primera vez que ganó 400 millones de pesos provenientes de “venta de activos”.

Según lo que dijo el miércoles en la entrevista con LN+, este dinero correspondería a la venta de criptomonedas que tenía desde antes de su ingreso a la función pública. Este es el punto central de su nueva declaración jurada, que busca explicar el aumento de su patrimonio y la compra de propiedades.

Adorni declara 338.327 pesos en cuentas de pago PSP (Proveedores de Servicios de Pago), una categoría que se utiliza para registrar fondos depositados en billeteras virtuales y cuentas de pago electrónicas.

Las últimas operaciones realizadas mediante plataformas son rastreables y están con nombre y apellido de quien las realiza.

Para convertir un Bitcoin en otra moneda de pago para, por ejemplo, abonar los gastos de refacción de su casa del country Indio Cua es necesaria la intervención de alguna de esas plataformas, pero el jefe de Gabinete no explicó cómo hizo esas transacciones y con qué empresa.

Sin embargo, las primeras operaciones, según dijeron especialistas en el mundo cripto, no se podían rastrear por nombre y apellido y, si bien se puede seguir su trazabilidad, solo es posible identificar a quién pertenecen cuando interviene una exchange , es decir, una entidad de cambio de criptomonedas, que están reguladas por la autoridad monetaria.

Adorni tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción la parte reservada de su declaración jurada de bienes.

Esta parte es la que contiene el detalle de sus cuentas, su identificación, sus consumos y eventualmente podría incluir aquí sus operaciones con criptomonedas. Tiene tiempo hasta fin de mes para hacerlo.

Tampoco presentó el anexo reservado correspondiente a su esposa, Bettina Angeletti.

La sospecha de la Justicia es que Adorni “compró” esas operaciones antiguas para mostrar movimientos del pasado y usarlos ahora para justificar su patrimonio, según reconocieron fuentes de los tribunales.

No obstante, el fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación de bienes, porque entiende que la fortuna de Adorni no tiene respaldo.

Aún no sabe a ciencia cierta cuál es el número por el que reclamará explicaciones al funcionario, porque esta tarea para determinar el valor la están realizando contadores del Ministerio Público Fiscal y especialistas en criptomonedas.

Pollicita en esa ocasión le pedirá explicaciones a Adorni y será en ese momento cuando el jefe de Gabinete deberá aportar las constancias de esas operaciones que dijo en LN + que realizó.

La fiscalía analizará esas constancias y las explicaciones que dé Adorni para justificar su patrimonio y entonces decidirá si son suficientes o si, por el contrario, no explican el crecimiento patrimonial.

Si ocurre esto último, el fiscal Pollicita pedirá que Adorni sea citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Ariel Lijo.

Se estima que los análisis contables demandarán al menos un mes y medio y, tras ese lapso, la Justicia le requerirá explicaciones a Adorni sobre su patrimonio y, eventualmente, lo llamará a prestar declaración indagatoria.

Mientras tanto, como Adorni dijo públicamente que invirtió unos 200.000 dólares de sus ahorros producto de su trabajo en criptomonedas, es que el fiscal Pollicita envió un oficio a la Anses y al ARCA.

Les pidió que le envíen el historial económico de Adorni y de su esposa desde 2012 a la actualidad para establecer que ingresos tuvo y si pudo reunir los 200.000 dólares que dijo que convirtió en mas de 500.000 dólares.

Asimismo, el fiscal pidió el expediente de la sucesión que se realizó tras la muerte del padre de Adorni para demostrar que no pudo ser esa herencia la justificación de los fondos del jefe de Gabinete. “El padre no tenía dinero para dejarle”, dijo una fuente de los tribunales.

El fiscal también mandó a preparar un informe con las desgrabaciones de las declaraciones públicas realizadas por Adorni y sus mensajes en redes sociales donde se refiere a las inversiones en criptomonedas desde 2013 a esta parte.

Lo que busca el fiscal es documentar las contradicciones que marcaron los periodistas cuando el jefe de Gabinete decía entonces no saber nada del mundo cripto y ahora afirma que en esa misma época hizo inversiones que lo hicieron casi millonario.

La evolución patrimonial consignada por Adorni en su declaración presentada este jueves ante la OA muestra, que los bienes totales pasaron de $662,6 millones a $944,5 millones .

Parte de ese incremento se explica por revaluaciones de activos ya existentes, pero también por ingresos declarados como no alcanzados por el impuesto a las Ganancias por $270,7 millones −de los cuales solo $73 millones constan específicamente como “herencia, legado o donación”, mientras que el resto no se desagrega en la presentación − y por la incorporación de esos $73 millones.

Sin embargo, la declaración que presentó Adorni ante la OA no especifica documentación de origen para estos montos (actas de sucesión, actas notariales de donación, comprobantes de depósito, resoluciones administrativas).

Toda esa evidencia, más la que permita reconstruir la trazabilidad de las operaciones de compra y venta de criptomonedas, le serán requeridas por la fiscalía.

Fuente: La Nación