En el juicio por la muerte de su padre, Dalma Maradona enfrentó a Luque: “Ojalá hubiera tenido decencia”

Nancy Forlini empezó su declaración explicando los detalles sobre cómo funcionan los cuidados domiciliarios.

"Hay tres patas cuando un paciente ingresa: que esté estable, que haya un domicilio apto para el paciente, y que haya familiares a cargo del domicilio. Cuando se requiere, mandamos un médico que se ajuste a la patología del paciente. Puede ser un pediatra, un oncólogo, un clínico. Eso varía. Esos médicos actúan como interconsultores, pasan su opinión al médico tratante, quien es el que define qué hacer con el paciente" , sostuvo.

En ese sentido, aclaró: "No participo en la definición de qué prestaciones ese paciente va a tener en el domicilio. El médico tratante es el que solicita".

"Todos nuestros servicios los llamamos cuidados domiciliarios. Una internación domiciliaria es cuando un paciente no tiene posibilidad de recuperación, cuando uno va a estar con respirador toda su vida", marcó.

Respecto al caso de Diego Maradona, recordó: "El primer mail que me llegó es el 11 de noviembre, entre las 12 y 13.30. Piden un pequeño resumen sobre la estabilidad clínica y piden especialidades sin especificación de días ni horarios. Nosotros no podemos girar algo así, tienen que estar todo muy claro para que podamos dar curso".

Tras la palabra de Dalma Maradona, declara por primera vez Nancy Forlini, médica de Swiss Medical y una de las siete imputadas en la causa.

"Yo soy médica administrativa. Puedo tener un diálogo con el médico y también recibo ordenes médicas, y doy aviso a la auditoría de la prepaga para que ellos autoricen ", explica sobre su cargo.

Luego, pasó a detallar los requisitos para los "cuidados domiciliarios": "El primero es que sea un paciente estable. Cuando estas condiciones están dadas, se informa al médico externador. Se arma una ficha de ingreso y tomo contacto recién cuando ingresa esa ficha al área".

Luego de que algunos abogados de la defensa preguntaran, terminó la declaración de Dalma Maradona.

En la reanudación de la audiencia, Dalma Maradona contestó preguntas de Roberto Rallín, parte de la defensa de Leopoldo Luque.

"No era decisión solo mía quién iba a ser el médico de mi papá. Si yo hubiera podido elegir, no hubiera dejado que ni se acercara ", apuntó.

Asimismo, sobre la segunda reunión en Olivos, aclaró: "Luque dijo que era neurocirujano, que hacía falta un clínico, pero se hizo cargo de que era médico de cabecera".

Luego fue el turno de preguntar al abogado del psícologo Carlos Díaz: "No puedo precisarlo, pero el trabajo de él era alejarlo del alcohol y las drogas, tener charlas y tratar de ayudarlo".

Tras un cuarto intermedio, se reanuda la audiencia y continúa declarando Dalma Maradona.

Durante la audiencia, Benjamín Agüero, nieto de Diego Maradona e hijo de Gianinna, estuvo presente en la sala y siguió la declaración de Dalma.

Tras la declaración de Dalma Maradona, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 15, cuando se retomará la audiencia. Hablarán la doctora Nancy Forlini y el enfermero Mariano Perroni.

En medio de la audiencia, se reprodujeron fuertes audios en los que Leopoldo Luque insultaba a Dalma Maradona , a quien llamó “gorda desagradecida”.

Luego de escucharlos, la hija de Diego cuestionó su accionar y recordó el malestar que generó la difusión de una foto tras la operación: “Habíamos quedado en preservar a mi papá y lo expuso”. Además, afirmó que “nunca le cerró” su actitud y apuntó contra el entorno por haberle impedido ver a su padre en sus últimos días.

En medio de la declaración, se reprodujeron audios y mensajes del entorno médico de Diego Maradona que generaron una fuerte reacción de Dalma, quien denunció que se les ocultó información y le restringieron el contacto con su padre.

Según se expuso, Leopoldo Luque habría indicado “meter la excusa del Covid” para limitar las visitas, mientras que otros intercambios evidencian que la internación domiciliaria ya se gestionaba antes de ser informada a la familia.

“Se ve claramente que nos convencieron y se llegó a lo que ellos querían”, sostuvo Dalma, quien además afirmó que nunca les explicaron los riesgos ni las condiciones del tratamiento: “Nadie nos explicó nada sobre la internación domiciliaria”.

También aseguró que a su padre no se le comunicó la situación: “A mi papá nunca se le informó nada” . Y cuestionó: “Ellos querían cubrirse y pasarnos la pelota a nosotros de algo en lo que no podíamos decidir”.

En su declaración, Dalma Maradona apuntó con dureza contra el entorno médico y aseguró que hubo un aislamiento deliberado de la familia: “Tanto repetir que estaba solo y que las hijas no lo iban a ver era para creerlo, porque eran ellos los que no nos dejaban estar”.

Tras la reproducción de un audio de Leopoldo Luque, redobló las críticas: “Este grupo médico lo único que quería era alejarnos y se armó para que pasara todo lo que pasó el 25 de noviembre de 2020”.

Durante la audiencia, el fiscal Patricio Ferrari reprodujo un audio de Leopoldo Luque en el que llamaba “imbéciles” a las hijas de Diego Maradona y manifestaba su intención de apartarse del caso, al señalar que prefería “quedar como amigo” antes que seguir lidiando con ellas.

Tras escucharlo, Dalma apuntó contra su rol: “Ojalá hubiera tenido la decencia de correrse” . Además, contó que ya le había planteado esa posibilidad en una charla previa: “Le dije que, si esto lo sobrepasaba, podía correrse y que viniera un médico a la altura. Él me dijo que seguía”.

En su declaración, la mayor de las tres hijas de Maradona aseguró que tras la operación se evaluaron distintas alternativas de tratamiento y que desde Swiss Medical se inclinaban por una internación en clínica, pero que Leopoldo Luque impulsó la opción domiciliaria como la única viable.

“Nos hicieron creer que era la única opción posible”, sostuvo. También remarcó que habían pedido una internación domiciliaria “seria”, con todos los recursos necesarios, algo que nunca se cumplió, según sus dichos.

También cuestionó las condiciones del traslado a la casa de Tigre y la falta de asistencia: “Nos dimos cuenta de que no había ambulancia ni un médico que se hiciera cargo”. Además, denunció que la familia era puesta en un lugar de decisión: “Nos hacían tomar decisiones médicas a nosotras, que no somos médicas”.

Durante su declaración, Dalma Maradona repasó quiénes integraban el entorno médico de su padre y señaló que, tras la salida de Alfredo Cahe -a quien definió como un profesional en el que confiaban- , el cuidado quedó en manos de Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

También indicó que a Diego le habían diagnosticado una condición cardíaca que requería medicación de por vida tras una internación previa.

En otro tramo, cuestionó decisiones del entorno familiar y cercano: afirmó que Gianinna se oponía a que su padre asistiera a su cumpleaños porque “no estaba en condiciones”, pero que igualmente fue por presiones contractuales. “Se lo vio perdido”, sostuvo, y agregó que muchas personas les manifestaron su preocupación tras verlo en ese estado.

Tras la declaración de Charovsky, declara Dalma Maradona. La hija del exfutbolista aseguró que durante la pandemia notó un cambio en el estado de su padre y que, junto a su hermana Gianinna, advirtieron que “no lo veían de la misma manera que siempre”.

“Estaba muy lento, cuando él era rápido. Tenía humor y eso ya no estaba apareciendo” , relató. También contó que en las videollamadas le costaba entenderlo: “Balbuceaba y sentía que no registraba bien lo que decía”.

Según indicó, durante un tiempo sus advertencias fueron minimizadas: “Nos decían que estábamos exagerando” . Sin embargo, afirmó que esa percepción cambió tras el cumpleaños de Diego Maradona, el 30 de octubre, cuando “todos vieron el estado en el que estaba”.

Durante su testimonio, Charovsky aseguró que no evaluó ni autorizó la internación domiciliaria porque “no era el momento” tras la cirugía y que ni siquiera había un domicilio definido.

También aclaró que Walter Espeche no tenía facultades para aprobar prestaciones y que solo le informó pedidos de enfermería y visitas médicas, sin mencionar ambulancias ni aparatología. “Yo no autoricé prestaciones en domicilio en el caso Maradona”, remarcó.

Durante su declaración, Charovsky advirtió que el pedido de internación domiciliaria firmado por Agustina Cosachov tiene fecha del 13 de noviembre, pero habría sido enviado el 5, lo que le resultó “llamativo”.

En ese contexto, sostuvo que no es posible anticipar un alta al momento de una cirugía: “Uno sabe cómo puede salir, pero no cuándo tendrá el alta”. También indicó que, en un primer momento, se había planteado de forma verbal la necesidad de una internación en centros urbanos.

Además, señaló que el requerimiento no pasó por su área y que recién se aclaró en la audiencia que ese pedido fue entregado el mismo día del alta, tras una reunión con la Clínica Olivos para definir los pasos a seguir.

Gabriel Charovsky, médico de terapia intensiva y exjefe de Autorizaciones de Swiss Medical entre 2016 y 2025, declaró que la derivación de Diego Maradona desde La Plata a la Clínica Olivos fue “bastante rápida” y que al día siguiente se le detectó un hematoma subdural.

El testigo contó que tomó conocimiento del caso por televisión y que se contactó con Walter Espeche, quien le informó sobre la posible neurocirugía, el vínculo con la psiquiatra Agustina Cosachov y la intención de avanzar con una internación domiciliaria.

Gabriel Charovsky, jefe de Autorizaciones y Auditoría Médica de Swiss Medical Group , será el primero en declarar en la audiencia. Médico de terapia intensiva, su testimonio es esperado porque podría aportar detalles sobre los mecanismos de autorización, control y auditoría de prestaciones dentro de la empresa.

La expectativa está puesta especialmente en la palabra de Dalma Maradona, quien durante los últimos años fue una de las voces más activas en el reclamo de justicia por la muerte de su padre.

Su declaración podría aportar detalles sobre las decisiones tomadas durante la internación domiciliaria que Diego atravesó en el country San Andrés de Tigre antes de fallecer el 25 de noviembre de 2020.

Se espera la declaración de Mariano Perroni, coordinador de enfermeros durante la internación domiciliaria. Según adelantaron fuentes del caso, responderá preguntas de todas las partes.

Se espera la declaración de Nancy Forlini, quien se desempeñaba como coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical y era el nexo entre la prepaga, la familia y los médicos tratantes. En su caso, solo contestará preguntas de sus defensores.

Forlini y Perroni están acusados, junto con otros cinco profesionales de la salud, por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Para la fiscalía, formaron parte del equipo que dejó a Maradona en una situación de desamparo sanitario durante sus últimos días de vida.

Este martes también se espera la declaración de Gabriel Charovsky. Fue jefe de Autorizaciones y Auditoría Médica de Swiss Medical Group hasta mediados de 2025 y su testimonio es esperado porque puede aportar detalles sobre los mecanismos de autorización, control y auditoría de prestaciones médicas dentro de la compañía.

La semana pasada declararon dos testigos vinculados a la cobertura médica que asistía a Maradona: el auditor médico Walter Espeche y Nelsa Marilyn Pérez, coordinadora administrativa de la empresa Medidom, contratada para prestar servicios de cuidados domiciliarios.

La jornada estuvo marcada por la tensión. Pérez incurrió en varias contradicciones durante su declaración y el abogado Fernando Burlando llegó a pedir su detención por presunto falso testimonio . Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirle ese delito.

Durante su testimonio, la mujer sostuvo que Perroni no tenía facultades para indicar medicación, ordenar estudios, disponer internaciones ni modificar tratamientos médicos, ya que su función estaba limitada al área de enfermería.

También afirmó que la presencia de enfermeros no era permanente porque, según dijo, Maradona “se sentía invadido”.

Espeche, por su parte, explicó cómo fue el proceso de autorización de prestaciones para la internación domiciliaria y relató los pedidos que recibió para la atención médica del exfutbolista durante noviembre de 2020.

Fuente: TN