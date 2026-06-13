El video de los golazos en Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Si en la previa al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 Brasil vs. Marruecos era uno de los partidos más esperados, lo que están exhibiendo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey es acorde a las expectativas con dos golazos que se ubican entre los mejores del certamen.

Promediando el primer tiempo, los marroquíes abrieron justamente el marcador con un tanto de Ismael Saibari. El delantero recibió un gran pase entre líneas de Brahim Díaz desde su propio campo, se filtró entre los centrales de la Canarinha y antes de entrar al área definió por arriba del arquero Alisson.

¡MARRUECOS SORPRENDE Y ABRE EL MARCADOR ANTE BRASIL! Ismael Saibari metió un gran pase filtrado y la picó en el mano a mano con Alisson para darle el 1-0 al conjunto africano. pic.twitter.com/4XSTrzxwD4

La ventaja de los africanos era justa, más allá de que anotó cuando su rival se había acomodado en el campo de juego. Desde el inicio, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi se hizo con la posesión de la pelota y arrinconó a su rival contra su área. Sin embargo, poco después Vinicius Jr. fabricó el empate para los de Carlo Ancelotti con una jugada con su sello: encaró por la izquierda, llegó al área, enganchó hacia su derecha y acomodó la pelota en el segundo palo de Yassine Bounou.

¡BRASIL SE DESPERTÓ Y EMPATÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO! Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI

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Fuente: La Nación