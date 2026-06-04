“El pianista del pueblo”: quién es el profesor de música agredido en una escuela en Tandil

Mientras se recupera de las graves lesiones que sufrió tras ser golpeado por un alumno dentro del Colegio San José de Tandil, familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa describen a Gastón Maximiliano Valdez como un docente con una fuerte vocación por la enseñanza y reconocimiento dentro del ambiente musical de la ciudad.

Valdez, de 37 años, es profesor de música y desde hace años combina la docencia con presentaciones junto a distintas bandas locales. Entre sus amigos suelen bromear con que es "el pianista del pueblo" por la cantidad de grupos musicales en los que participa.

"Lo noté entero, tiene mucho apoyo de la familia, de los amigos y de Tandil. Todavía está entendiendo qué pasó y tratando de reponerse. Es una persona muy activa", le dijo a Clarín Juan de las Piedras, amigo suyo desde 2006, cuando empezaron a estudiar música juntos.

Según contó, Valdez se recibió en 2012 y desde ese momento se dedicó a la docencia: "Siempre fue profesor. Tiene una gran vocación por la docencia. Sé que va a ser difícil volver al aula como si nada hubiese pasado , pero seguro que va a volver".

De las Piedras contó que en distintas conversaciones el docente le había mencionado algunas dificultades que encontraba dentro de las aulas: "En varias charlas entre mates me había comentado que por ahí era difícil dar las clases. Me había contado que tenía grupos conflictivos"

Y agregó: " No es el rol de un docente ser policía dentro del aula. Lo que pasó muestra una situación extrema que preocupa a toda la comunidad educativa".

El ataque ocurrió este lunes cerca de las 11 en el Colegio San José, ubicado sobre la calle Chacabuco, de Tandil. Según la investigación, un estudiante de 17 años golpeó al profesor mientras este intentaba intervenir para calmar una situación de disturbios protagonizada por alumnos dentro del aula.

De acuerdo con el parte al que pudo acceder Clarín tras una consulta con la Fiscalía, la víctima sufrió fracturas en la zona cercana al ojo, la sien y la mandíbula, lesiones que fueron calificadas provisoriamente como graves. "La causa continúa en etapa de investigación, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 de Tandil, a cargo de la Dra. Florencia Giombini", indicaron.

El adolescente acusado de la agresión tiene 17 años y practica boxeo , disciplina en la que participó en distintas competencias amateur.

La víctima fue un docente de 37 años, que tuvo que ser operado. El hecho provocó una movilización en la ciudad bonaerense.

"Yo le escribí el mismo día que me enteré. Físicamente no está bien, está muy lastimado . No fue un golpecito, fue una agresión. Recién hoy me comentó que está en su casa y que la está pasando mal. Ya no tiene analgésicos por suero y sigue muy dolorido", contó De las Piedras.

El padre del docente, Fabián Alberto Valdez, confirmó a Clarín que su hijo continúa recuperándose. "Está en reposo esperando una intervención quirúrgica ".

El caso generó una fuerte conmoción en Tandil. De acuerdo con De las Piedras, el impacto se sintió especialmente entre docentes, estudiantes y familias vinculadas al establecimiento. "La comunidad educativa está muy aturdida con lo que pasó" , dijo.

En paralelo, un grupo de padres comenzó una campaña para solicitar la expulsión del alumno involucrado. En el texto difundido para reunir firmas señalaron que "la seguridad y bienestar de nuestros hijos en las instituciones educativas son una prioridad indiscutible" y advirtieron que situaciones de este tipo afectan el normal desarrollo de la vida escolar.

Tras el episodio, el Colegio San José emitió un comunicado en el que expresó su "rechazo a estos hechos de violencia escolar" y señaló que se encuentra trabajando en protocolos de cuidado y prevención para toda la comunidad educativa.

Además, las autoridades de la institución calificaron lo ocurrido como " un punto de inflexión " y convocaron a fortalecer los acuerdos de convivencia dentro de la escuela.

Por su parte, desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense explicaron a Clarín que, ante situaciones de este tipo, las sanciones escolares pueden incluir restricciones dentro de la institución, cambios de grupo, de turno o incluso de establecimiento. Y aclararon que estas medidas deben aplicarse de acuerdo con la normativa provincial vigente.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín