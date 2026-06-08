El embajador británico calificó de “inaceptable” que se intimide a los periodistas

“La intimidación a periodistas es inaceptable. Y los intentos de desacreditar al periodismo como tal, en lugar de debatir seriamente su contenido, son perjudiciales para la cultura democrática”. Las palabras del embajador británico en el país, David Cairns , resonaron en el primer piso de la casona diplomática de la calle Gelly, en la que el embajador del Reino Unido organizó, junto a su par de Finlandia, Nicola Lindertz , un agasajo a la prensa por el Día del Periodista.

Fue un discurso breve, en el cual el embajador británico defendió la labor de la prensa y, sin nombrarlo, pareció aludir a las repetidas y constantes agresiones a periodistas surgidas desde el gobierno libertario y sus seguidores en las redes sociales, prácticas criticadas por distintas organizaciones internacionales, la Corte Suprema y entidades periodísticas locales.

“Los periodistas prestan un servicio público. Investigan, verifican, explican y cuestionan. Ayudan a la ciudadanía a comprender un mundo complejo y tomar decisiones informadas. Por eso, una prensa libre, independiente y plural no es un complemento opcional de la democracia. Es parte de su infraestructura esencial, ya que asegura que el poder pueda ser interpelado”, afirmó el embajador Cairns, llegado en septiembre pasado al país .

“Quienes ejercen el periodismo deben poder investigar y publicar de forma independiente, sin miedo, porque la independencia editorial es fundamental para sociedades sanas y resilientes”, sostuvo el diplomático, para quien “hay una diferencia importante entre discrepar con una cobertura o con una opinión, y socavar las condiciones que permiten la existencia del periodismo independiente. Las democracias son más fuertes cuando esa diferencia se respeta”, destacó.

“Su trabajo importa: importa para el debate público, para la rendición de cuentas y para la calidad de la democracia”, finalizó el embajador británico, en un discurso opuesto al “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, slogan utilizado por el presidente Javier Milei y muchos de sus funcionarios y seguidores.

La embajadora de Finlandia, país que junto al Reino Unido co-preside desde marzo la Coalición por la Libertad de Prensa , que conforman unos 50 países, también fue enfática en la defensa de la libertad de prensa.

“Hoy más que nunca, en una época marcada por la desinformación, es esencial contar con una prensa libre y justa. Es fundamental que las personas tengan acceso a información confiable, de distintas fuentes. Cuando hay instituciones transparentes y los periodistas pueden trabajar con libertad, la gente se siente más segura”, dijo la embajadora Lindertz. Y agregó que “el compromiso de Finlandia con la libertad de prensa y de expresión es firme. Vamos a seguir trabajando activamente, tanto a nivel nacional como internacional, para promover estos valores”, destacó.

Los vínculos bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña mejoraron desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza , que decidió recomponer vínculos sobre todo en materia comercial y económica. La relación continúa sin avances en el punto central : el reclamo diplomático argentino para recuperar las Islas Malvinas , donde se desarrolló el conflicto bélico, entre abril y junio de 1982, en el que murieron 649 soldados argentinos.

En diciembre pasado, Milei le expresó al también británico The Telegraph que estaban abiertas las conversaciones con Gran Bretaña para levantar el embargo británico, que le impide a Argentina comprar armamento que contenga algún componente de ese país. Una información que Gran Bretaña no confirmó, mientras sostiene que lleva adelante una política de “revisión caso por caso” de las licencias de exportación de bienes de uso militar, más flexible que en años anteriores. Milei afirmó también en aquella entrevista que a mediados de este año visitaría Gran Bretaña, aunque desde la Casa Rosada afirmaron que el viaje no está en la agenda, al menos para los próximos meses.

Fuente: La Nación