El dolor de los abuelos de Agostina, a dos semanas del crimen: “Tener justicia es lo que nos mantiene en pie”

A dos semanas del femicidio de Agostina Vega en Córdoba , sus abuelos recibieron a TN en su casa para defender a su familia de las acusaciones que empezaron a circular en medio de la investigación.

Durante una entrevista con El corresponsal por TN , Miguel y Elizabeth Heredia expresaron el dolor que atraviesan desde el hallazgo del cuerpo de su nieta de 14 años , pero también sobre la necesidad de sostenerse en pie para acompañar a su hija Melisa y afrontar el proceso judicial.

“Cada día que pasa se hace más difícil porque tenés recuerdos de ella en todos lados: encontramos sus cosas y el dolor se hace más grande”, contó el abuelo. “Sabemos que va a ser un camino difícil con el proceso y el juicio. Vamos a escuchar cosas que no nos van a gustar, pero queremos justicia para nuestra nieta . Eso es lo que nos mantiene en pie”, sostuvo.

Miguel también desmintió las acusaciones que se multiplicaron en redes sociales contra Melisa, la madre de Agostina Vega . Algunas publicaciones llegaron a vincularla con el consumo de drogas e incluso sugirieron que había entregado a su hija.

“No son más que versiones de mala gente. Mi hija nunca estuvo en el mundo de la droga ni de la prostitución ni de la trata . Tampoco entregó a su hija por una deuda, como dijeron algunos. Nada que ver”, indicó.

Según explicó, el aspecto físico que mostraba Melisa durante los primeros días de búsqueda fue utilizado para alimentar rumores falsos. “Llevábamos días sin dormir. Mi hija es celíaca, estaba sin comer, desesperada por encontrar a Agostina . Cualquiera estaría destruido después de pasar cuatro días sin dormir”, remarcó.

Los abuelos volvieron a señalar a Claudio Barrelier como el principal acusado por el femicidio. Según recordaron, desde las primeras horas posteriores a la desaparición de la adolescente, sus declaraciones estuvieron marcadas por contradicciones.

“ Mintió desde el primer momento . Primero dijo que no la había visto y después reconoció que sí. Él va a querer defenderse y armar una coartada, pero toda la verdad está en la Justicia”, afirmó Miguel.

En ese sentido, recordó que la familia mantuvo la esperanza de encontrar con vida a Vega durante varios días. “ Hasta el miércoles creíamos que estaba retenida en algún lugar y que iba a encontrar la forma de comunicarse o escaparse . Nunca perdimos la esperanza”, contó.

Durante la entrevista también surgieron interrogantes que la familia considera fundamentales para el avance de la investigación. Entre ellos, quién financió la fianza que permitió que Barrelier recuperara la libertad luego de la causa iniciada en 2025 por privación ilegítima de la libertad y abuso.

“Queremos saber quién puso esa plata. Si hubo alguien más detrás, si hubo gente que lo ayudó. Si este tipo hubiera estado preso, hoy no estaríamos hablando de esto ”, sostuvo el abuelo.

Heredia fue más allá y aseguró que, por las características del caso y otros relatos que surgieron en las últimas semanas, tiene la convicción de que el acusado ya había mostrado conductas similares con anterioridad . “No es la primera vez que hace algo así”, afirmó.

Mientras la investigación avanza, los abuelos depositan su confianza en la fiscalía y en los investigadores. También acompañan la recuperación de Melisa , que todavía atraviesa un proceso extremadamente delicado.

“Los médicos nos piden que vayamos despacio. Ella sabe que le mataron a su hija, pero todavía no conoce todos los detalles ”, explicó Elizabeth.

Con el dolor intacto y la certeza de que el camino judicial será largo, la familia insiste en un único pedido: que se conozca toda la verdad y que todos los responsables paguen por lo ocurrido con Agostina.

Fuente: TN