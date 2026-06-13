Dos detenidos por el crimen del policía Rodolfo Manfredi en Rosario: tenían tres armas, más de 150 balas y ropa con aparentes manchas de sangre

Dos detenidos , armas, más de 150 balas , drogas y hasta ropa con aparentes manchas de sangre. Ese fue el resultado de allanamientos por el crimen de Rodolfo Manfredi , el policía federal que fue asesinado el sábado a la madrugada en Rosario.

Rodolfo Arnaldo Manfredi (30) era de Villa Lugano, pero estaba en esa ciudad santafesina como parte del Plan Bandera. Junto a un compañero, el agente de la Policía Federal estaba patrullando en la zona de Villa Banana el jueves, entre las 22.30 y las 23.

En un momento, se bajaron del patrullero e intentaron identificar a un grupo de sospechosos, pero los recibieron a los tiros. Manfredi murió acribillado en el lugar. Su compañero, identificado como E.G.V., quedó internado con dos heridas en la zona abdominal y pronóstico reservado.

Según las autoridades de la investigación, los policías llevaban uniforme, pero un camperón tapaba la ropa oficial. Por el uso de ese abrigo, sostuvieron, no llevaban chaleco antibalas. Así, negaron la versión inicial, que indicaba que no vestían indumentaria policial ya que estaban en un operativo incógnito.

Dos sospechosos fueron arrestados minutos más tarde al ataque. Se trata de L.M.M., de 42 años, que llegó al hospital con una herida en el tórax, quedó internado con custodia policial y este sábado fue imputado . En tanto, la persona que lo llevó al centro médico también fue aprehendido, aunque luego lo liberaron, informó el diario La Capital .

Ahora, en la serie de allanamientos, la Policía detuvo a otros dos hombres que habrían participado del crimen.

La investigación por el asesinato de Rodolfo Manfredi tuvo novedades en las últimas horas. Tras una serie de tareas de inteligencia para rastrear a los sospechosos, la Justicia ordenó 35 allanamientos simultáneos que sacudieron la zona de Villa Banana y sus alrededores.

El despliegue, que incluyó a brigadas de diversas ciudades como Venado Tuerto y Santa Fe, se concentró en un radio caliente delimitado por las calles Gutenberg, Gálvez, Virasoro y el Bulevar 27 de Febrero. Allí, fueron detenidos dos hombres que estarían vinculados al ataque mortal contra el policía de 30 años.

Lo que encontraron dentro de las viviendas terminó de armar el rompecabezas . Según fuentes del caso, se secuestró un arsenal compuesto por una pistola calibre .22, un revólver .44 Magnum y un arma corta, además de una caja con más de 160 balas.

Pero el hallazgo que más llamó la atención de los peritos fue la ropa, con aparentes manchas de sangre . Serán analizadas para determinar si esos restos pertenecen a la víctima o a alguno de los atacantes que resultó herido en el tiroteo.

Además, la Policía incautó 358 dosis de cocaína, otros 86 gramos de la misma droga sin fraccionar, marihuana y dos balanzas de precisión. También secuestraron 26 teléfonos celulares y hasta un dispositivo Posnet para cobros electrónicos.

Según Rosario3 , aún no aparece el arma de Manfredi, que fue robada en el ataque ocurrido en Villa Banana.

Fuente: Clarín