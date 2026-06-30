Declaró el papá de Loan: “Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había ocurrido un accidente”

José Peña, el papá de Loan , , declaró este martes en la tercera semana del juicio por la desaparición de su hijo de 5 años. Aseguró que su hermana Laudelina habló de un supuesto accidente al día siguiente de que el nene fuera visto por última vez .

Durante su testimonio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes , José recordó: “Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché” .

La afirmación cobra relevancia porque la hipótesis del accidente fue una de las líneas que aparecieron durante la investigación del caso y que luego derivó en distintas versiones sobre lo que pudo haber ocurrido con el niño.

En otro tramo de su declaración, el padre de Loan volvió a expresar el profundo dolor que atraviesa desde la desaparición de su hijo. “Loan es mi vida, mi amor, es todo” , dijo conmovido ante los jueces, según informó el

También describió la incertidumbre que vive la familia desde hace más de dos años: “No saber si está vivo o muerto es mucha angustia y desesperación” .

José, además, renovó su pedido para que quienes tengan información sobre el paradero del menor hablen ante la Justicia. “Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan” , reclamó.

Fuente: TN