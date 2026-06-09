Cuatro minutos de terror: una familia de Ramos Mejía sufrió una entradera exprés en su casa, y se salvó de algo peor por un grito desesperado

Una familia de Ramos Mejía sufrió una noche de pesadilla, cuando un grupo de delincuentes se metió en la madrugada del lunes en su vivienda para robarle y amenazó con atacar a los dos menores ante la resistencia del matrimonio.

El hecho ocurrió en una vivienda en Castelli al 1100, y quedó registrado por dos cámaras frontales que resguardan el acceso. Fueron apenas cinco minutos, pero que parecieron interminables. Los asaltantes comenzaron a observar el domicilio cerca de las 3:20 de la madrugada, y tres minutos más tarde seis delincuentes se metieron al forzar una de las rejas.

Una vez adentro de la casa fueron al cuarto principal, pero el matrimonio logró cerrar con llave la puerta y quedarse del lado de adentro. Los ladrones amenazaron con lastimar a los hijos, de 6 y 11 años, que se encontraban durmiendo en sus cuartos.

Según le contó la familia al portal Infobae, el mayor llegó a escuchar unos ruidos dentro del inmueble. Vio a un par de encapuchados y decidió hacerse el dormido. En el medio, oía cómo desvalijaban su cuarto. El menor siguió durmiendo como si nada.

A la par, la mujer logró salir al balcón y empezó a gritar pidiendo ayuda. Asustados, los ladrones decidieron escapar. En las cámaras quedó registrado que a las 3:27 se fueron del domicilio.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 3, encabezada por el fiscal Gastón Bianchi, y por estas horas se realizan tareas de investigación para atrapar a los delincuentes.

Fuente: Clarín