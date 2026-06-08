¿Cuánto cuesta remodelar un baño en junio 2026, según cada presupuesto?

Cuando se quieren hacer remodelaciones en una propiedad , los ambientes más caros y que más tiempo demandan son la cocina y el baño . Por eso, antes de pensar en realizar una reforma de estas características, es importante conocer qué presupuesto hay que destinar .

Los costos para remodelar baño y cocina se mantienen altos tanto en pesos como en dólares de acuerdo al último trimestre relevado. Según un informe de Reporte Inmobiliario publicado en mayo, refaccionar ambos ambientes de reducidas dimensiones de un departamento estándar en la ciudad de Buenos Aires requiere una inversión de aproximadamente $18.453.373 , equivalentes a US$12.904 según la cotización del dólar blue vendedor de inicios de mayo cuando se hizo el relevamiento, prácticamente la misma cantidad que era necesaria hace un año atrás.

En pesos, el costo de refacción del baño creció un 20,91% interanual, mientras que en dólares se mantuvo estable en el mismo período. Por su parte, al calcular los costos de la cocina , la suba en pesos alcanzó el 16,55% en el mismo lapso y, en moneda estadounidense no tuvo modificaciones.

“Teniendo en cuenta los incrementos en pesos de la mano de obra y los materiales, y cómo se viene moviendo el dólar dentro de la banda, es muy poco probable que los costos perforen para abajo este piso" , afirma Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario.

Cabe aclarar que los costos de construcción continúan en alza. En pesos la suba fue del 3,1% en abril respecto al mes anterior, y acumula un aumento del 10,1% en lo que va del año, de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC).

Un dólar estable por un periodo mucho más prolongado que el esperado sigue haciendo que los costos para remodelar sigan altos. “Hace más de dos años que venimos diciendo: ‘remodelen hoy que mañana va a ser siempre más caro’”, agrega Gómez Picasso.

A esto le suma: “Varios factores entran a jugar en este caso, incrementos constantes de materiales y mano de obra , encarecimiento de comodities construcción, falta de mano de obra especializada y muchos otros factores”.

De acuerdo al informe, remodelar un baño de 3,75 m², con 2,5 m de altura, cuesta $8.803.087.

En el caso del baño, el valor incluye la mano de obra y materiales para cambio de caños de alimentación y desagües . Reemplazo de artefactos, bañera con hidromasaje, griferías, accesorios para cambio de caños de provisión de agua y desagües. También incorpora el reemplazo de artefactos, bañera, vanitory y espejo. Contempla la colocación de luminarias y de cerámicos para piso y pared, la pintura general y las bocas de electricidad, cableado y alimentación.

Para refaccionar una cocina de 5,6 m² y una altura de 2,5 m se necesitan $9.650.287,34 , incluyendo mano de obra y materiales; según datos del informe, los costos desagregados son los siguientes:

El relevamiento contempla una remodelación integral , que incluye demolición, retiro de mobiliario y revestimientos existentes, cambio de cañerías (agua, desagües y gas), renovación completa de grifería, artefactos, muebles y revestimientos, instalación eléctrica, luminarias y pintura.

Uno de los temas de los que muchos hablan como salida para bajar los costos es la posibilidad de traer materiales importados. Sobre esto, Gómez Picasso advierte que no tendrá un impacto significativo en los precios de la construcción tradicional :

“La mitad del costo de un metro cuadrado construido corresponde a la mano de obra, que es intocable. Del otro 50%, un 70% son materiales pesados de producción local o de difícil importación. Por eso, el margen que puede impactar es muy bajo ”, detalla.

Donde sí puede haber un cambio de costo, según el especialista, es en las construcciones industrializadas , que dependen más de insumos importados, procesos estandarizados y escalabilidad.

Frente a este escenario, contratar un profesional es clave para evitar sorpresas en el presupuesto . “La mejor manera de bajar costos y hacer una remodelación racional es invertir bien cada peso. Un profesional puede decirte qué conviene hacer y qué no, para que la obra tenga sentido y no se derroche en detalles innecesarios”, sugiere Gómez Picasso.

Fuente: La Nación