Cuántas selecciones lograron el bicampeonato del mundo

Desde que Argentina logró coronarse en Qatar 2022, la mirada de los hinchas y de los jugadores estuvo puesta en un solo objetivo: volver a repetir la hazaña en el Mundial 2026 . Muchas selecciones estuvieron muy cerca de ser bicampeonas a lo largo de las 22 ediciones del torneo más importante del fútbol; sin embargo, solo dos lo lograron y fue hace muchísimo tiempo .

A lo largo de los 22 mundiales disputados hasta ahora, muy pocas selecciones lograron siquiera acercarse al bicampeonato consecutivo. Algunas llegaron a la final con la posibilidad de defender el título, pero se quedaron a un paso.

Entre las selecciones que buscaron el bicampeonato, alcanzaron la final y no pudieron conseguirlo, se encuentran:

Ganar un Mundial es un logro muy difícil, por lo que ganar dos consecutivos es una epopeya solo reservada a casos muy excepcionales . Solo dos selecciones en toda la historia pudieron ganar dos Mundiales seguidos:

De esta manera, si Argentina lograra ganar el Mundial 2026, rompería una sequía de 64 años sin bicampeones consecutivos , algo que nadie consigue desde la histórica selección brasileña de Pelé.

A lo largo de la historia de los mundiales , apenas ocho selecciones lograron alcanzar la gloria máxima y escribir su nombre entre los campeones del torneo más importante del fútbol.

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Fuente: La Nación