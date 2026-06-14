Home Ads
NACIONALES

Cuáles son las 10 ciudades más frías de la Argentina este domingo

Redacción CNM junio 14, 2026

Home Ads

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuáles son las diez ciudades más frías de la Argentina este domingo 14 de junio. El primer puesto lo tiene La Quiaca (Jujuy) , con una temperatura de -5,5°C y humedad del 47%.

El segundo lugar es para San Carlos de Bariloche (Río Negro) , con una temperatura de -5,2°C y una sensación térmica de -7,8°C, con humedad del 85%. El podio lo completa Esquel (Chubut) , con una temperatura de -2,7°C, sensación térmica de -4,9°C y humedad del 90%.

El resto del top diez lo completan las siguientes ciudades:

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags