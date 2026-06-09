¿Cuál es el precio por metro cuadrado de una construcción en seco en junio 2026?

El costo de construcción continúa en un sendero alcista. En mayo los valores subieron un 1,6% (medidos en dólares). “Desde las elecciones presidenciales de octubre 2023, acumula un aumento de 138%. Construir hoy cuesta 3,5 veces lo que costaba en octubre 2020 (mínimo de la serie) y un 50% por arriba del promedio 2012-2025”, explica Leandro Molina, director de Zonaprop.

En este contexto, comienzan las preguntas sobre cuáles son los costos de los distintos tipos de construcción para analizar la posibilidad de comprar un inmueble terminado o emprender una obra de cero. Y en un momento en que el costo de construcción sigue alto, surge la inquietud de cuál es la mejor forma de tener una propiedad por precios accesibles.

Por ende, la construcción en seco aparece en escena. ¿En qué consiste este sistema constructivo?

Se trata de una técnica que evita usar agua y ciertos materiales a la hora de construir , es decir, omite la utilización de mezclas húmedas para fijar las partes de una construcción. En estos casos, los materiales se pegan, clavan o encastran a una estructura, sin necesidad de esperar el tiempo de secado. De esta forma, los procesos se aceleran y los tiempos de construcción son menores.

Además, según Federico Azzollini, socio gerente de Icon+, este método cuenta con otras ventajas:

Ahora bien, vale preguntarse cuáles son los costos de usar este tipo de construcción para levantar propiedades y si son más baratos que la comúnmente llamada “construcción tradicional” (la mampostería con ladrillos y cemento o el uso de hormigón).

Aunque los valores fluctúan mes a mes, durante junio el valor del metro cuadrado de las estructuras de acero galvanizado subió un 4%, posicionándolo entre $2.300.000 y $2.400.000 (aproximadamente US$1.615 al tipo de cambio oficial), según expertos del sector. Sin embargo, el presupuesto puede variar mucho dependiendo del caso de cada proyecto arquitectónico.

En este sentido, se encuentra más caro que el metro cuadrado tradicional, que ronda los US$1435 + IVA , según fuentes consultadas por LA NACION .

Durante los últimos meses, el costo del metro cuadrado en seco experimentó una subida fuerte que los expertos adjudicaron a factores estacionales y alta demanda en viviendas industrializadas.

Aunque el mes pasado los costos de los dos tipos de metro cuadrado estaban casi igualados, en junio la diferencia se amplificó dejando a la construcción en seco como la opción menos accesible.

Fuente: La Nación