Crimen de Agostina Vega: qué había declarado Soledad, la mujer que le prestó el auto a Barrelier, antes ser detenida

Soledad Andreani , la dueña del Ford Ka negro que Claudio Barrelier utilizó para trasladar el cuerpo de Agostina Vega, fue detenida en las últimas horas por orden del fiscal Raúl Garzón en el marco de la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años. Antes de quedar a disposición de la Justicia, la mujer había defendido públicamente su accionar y asegurado que desconocía por completo lo que había ocurrido con la víctima.

La mujer, expareja del principal acusado por el crimen, habló días atrás con LN+ luego de que se conociera que el vehículo había sido utilizado por Barrelier para movilizar los restos de Agostina desde la vivienda de barrio Cofico hasta el descampado de Ampliación Ferreyra, donde fueron hallados una semana después.

Andreani sostuvo que Barrelier le había pedido el auto en reiteradas oportunidades y que finalmente accedió a prestárselo durante aproximadamente una hora. Según explicó, el hombre le dijo que necesitaba llevar ropa a un familiar que había sufrido un accidente y se encontraba recuperándose.

“Me llamó y me pidió el auto. Le dije que no, que lo tenía que usar yo. El lunes vino a casa en un Uber, estuvo un ratito, me lo volvió a pedir, se terminó yendo. Me pidió el auto para llevarle la ropa a un tío que se había accidentado hacía un tiempo y lo habían operado . El Ford Ka es mío”, detalló.

La mujer aseguró que jamás sospechó que pudiera estar involucrado en un crimen . “Este tipo, por el solo hecho de pedirme un auto, me arruinó la vida”, afirmó. También expresó que se sentía manipulada por su expareja y lamentó las consecuencias que el caso había tenido sobre su familia. “Si me manipuló a mí de la forma en que me manipuló, imaginate a una criatura de 14 años”, señaló.

Andreani también explicó que sabía que Barrelier había estado preso anteriormente, aunque aseguró desconocer los motivos. “ Nunca me imaginé esto . En los meses que estuvimos juntos expuse a mis hijos y a mi familia”, dijo.

En otro tramo de su declaración, remarcó que se había puesto a disposición de la Justicia desde el primer momento. “ No tengo nada que esconder . Quiero que esa familia tenga paz. Él tiene que decir la verdad”, sostuvo.

Además, recordó cómo lo había visto el día en que le prestó el vehículo. “Lo vi triste , pero pensé que era porque nos habíamos distanciado hacía un tiempo. Nunca imaginé que era por lo que había pasado con Agostina”, afirmó.

Andreani es la tercera detenida en la causa, junto con Barrelier y Osvaldo Fachetta , quien vivía en el domicilio del principal acusado. Hasta su arresto, tal y cómo expresó en declaraciones televisivas, la mujer había sostenido públicamente que fue utilizada por su expareja y que desconocía por completo el destino que tendría el vehículo.

Sin embargo, tanto la querella que representa al padre de Agostina como la de sus abuelos habían solicitado que fuera imputada por encubrimiento. El abogado Carlos Nayi sostuvo que Andreani habría aportado “logística” para el traslado de los restos y puso el foco en el lavado posterior del vehículo, que luego fue secuestrado.

En la misma línea, Fernanda Alaniz , representante legal de Gabriel Vega, señaló que la mujer tuvo una actitud activa durante un encuentro que mantuvieron el padre de la adolescente y Barrelier frente a su vivienda. Según describió, Andreani intervenía constantemente y “reconducía la conversación” cada vez que el acusado “se iba” del tema o perdía el hilo de lo que estaba relatando.

En paralelo, el fiscal Garzón ordenó una serie de procedimientos vinculados al entorno de la detenida . Entre ellos, allanamientos en el lugar donde el hijo de Andreani llevó el Ford Ka para ser lavado, en barrio Yofre, y también en Wachitas Bar, establecimiento donde la mujer trabajaba como productora, de acuerdo con la información que difundía en sus redes sociales. El local fue clausurado por la Municipalidad por irregularidades.

Fuente: La Nación