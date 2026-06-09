¿Cómo será el rascacielos que reemplazaría a la segunda Torre Gemela de Nueva York?

La modernidad promueve transformaciones y trae consigo mejoras en cuanto a términos arquitectónicos se refiere, generando así el embellecimiento de ciudades a nivel global. A propósito de urbes que generan expectativa, hoy llama la atención el inicio de la construcción del rascacielos cuya infraestructura busca convertirse en nueva sede global de vanguardia de una reconocida institución financiera, y pasará a situarse sobre un terreno donde operaba una de las recordadas Torres Gemelas de Nueva York . Ahora, desde Estados Unidos, llegan noticias referentes a una edificación que cuenta con 25 años de retraso y cuyo diseño está a cargo de Foster + Partners.

Hace poco más de 24 años, un atentado terrorista sacudió Estados Unidos y de manera puntual el World Trade Center (WTC) ubicado en Nueva York. En ese terreno, ahora se está levantando un rascacielos donde funcionarán las oficinas de una nueva sede global de American Express.

Así precisamente lo revela la propia institución financiera, dando a conocer oficialmente que Foster + Partners se encuentra a cargo del diseño de un edificio cuya capacidad permitirá “albergar hasta 10.000 empleados en espacios de trabajo flexibles y modernos”, y ubicándose sobre el terreno donde estaba situada la segunda torre gemela destruida como consecuencia del atentado terrorista.

“Nos entusiasma trabajar con nuestros socios y líderes locales para dar forma a esta nueva y emocionante era para American Express y el Bajo Manhattan”, declaró Stephen J. Squeri, presidente y director ejecutivo de dicha empresa a fines de febrero de 2026.

Resulta importante resaltar que la destacada torre contará con 55 plantas y 373,7 metros de altura y planean inaugurarla dentro de cinco años.

Hay algunos edificios en América Latina que llaman la atención por sus dimensiones.

Combinando espacios residenciales y corporativos, la Torre Obispado ubicada en la ciudad mexicana de Monterrey hoy representa toda una joya para el país, ofreciendo diseño futurista mediante 63 niveles. Sin embargo, pasarán a verse opacados por la venidera inauguración del Rise Tower también regiomontano.

El rascacielos mexicano tendrá un total de 484 metros de altura, según cifras oficiales, que terminarán haciendo que el edificio desarrollado por ANCORE Group, y previsto para operar desde fines de 2026, se convierta en el más elevado de América Latina contando con los siguientes atributos:

A nivel latinoamericano, también resaltan las dimensiones de la Costanera Center chilena con 300 metros de altura, el JW Marriott de Panamá y el Yachthouse Residence Club brasileño.

Fuente: La Nación