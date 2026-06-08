Colocar rodajas de limón con sal en la cocina: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo hacen

La cocina es uno de los ambientes de la casa donde más se acumulan olores. Restos de comida, humedad, frituras y ciertos ingredientes pueden generar aromas persistentes que no siempre desaparecen con solo ventilar el espacio.

Frente a este problema, muchas personas comenzaron a recuperar un truco casero tan simple como económico: colocar rodajas de limón espolvoreadas con sal en distintos rincones de la cocina.

Aunque parece una solución sencilla, quienes la utilizan aseguran que ayuda a mantener una sensación de mayor frescura y limpieza sin necesidad de recurrir constantemente a aromatizantes artificiales.

El limón contiene aceites esenciales responsables de su aroma fresco y cítrico, mientras que la sal posee una gran capacidad para absorber humedad.

Al combinarse, pueden contribuir a disminuir algunos olores desagradables que suelen concentrarse en ambientes cerrados o poco ventilados.

Además, el aroma natural del limón ayuda a generar una sensación de limpieza que muchas personas prefieren frente a los perfumes sintéticos.

Quienes adoptan este hábito suelen ubicar las rodajas en sectores estratégicos de la cocina, especialmente donde se generan más olores. Los lugares más habituales son:

Lo ideal es renovar las rodajas cada pocos días para evitar que pierdan efectividad.

Muchas personas optan por utilizar más de un recipiente si la cocina es amplia o si desean reforzar el efecto en distintos sectores.

Además de utilizarse para mejorar el ambiente, esta combinación suele emplearse en diversas tareas domésticas.

Por ejemplo, algunas personas la usan para ayudar a limpiar tablas de madera, remover ciertos olores de recipientes o colaborar en la limpieza superficial de algunas áreas de la cocina.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que no reemplaza los productos de limpieza cuando se trata de desinfectar superficies o eliminar bacterias.

La eficacia puede variar según el tamaño del ambiente, el nivel de ventilación y el origen de los olores.

Lo que sí destacan quienes utilizan este método es que aporta una sensación agradable de frescura y ayuda a reducir algunos aromas cotidianos sin gastar dinero en productos específicos.

Por eso, cada vez más personas incorporan este pequeño hábito a sus rutinas domésticas. Con apenas un limón y un poco de sal, logran una alternativa simple, económica y natural para mantener la cocina con una sensación de mayor limpieza y bienestar.

Fuente: TN