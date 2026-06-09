Cayó la última prófuga de una banda de viudas negras que operaba en Puerto Madero

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró desmantelar una banda de viudas negras , al capturar a una ladrona de 30 años que se encontraba prófuga desde febrero por un golpe que ocurrió en agosto del año pasado. La banda trabajaban seduciendo hombres en bares de Puerto Madero para luego drogarlos y robarles.

Las tres mujeres detenidas vivían en la zona de San Justo pero operaban en la Ciudad. En agosto del año pasado, dos hombres empezaron a charlar en un boliche de Puerto Madero con tres chicas. Después de tomar unas cervezas, uno de los dos hombres empezó a sentirse mal . Aún así, los cinco se fueron en un auto de aplicación hasta la casa de la víctima, en el barrio de Villa Crespo .

Desde allí, uno de los hombres optó por irse a su domicilio y el otro se quedó con las mujeres. Una vez que la víctima se quedó dormida, le robaron dinero, dispositivos electrónicos y objetos de valor.

La víctima, al despertarse, hizo la denuncia a la policía. Los detectives desplegaron la búsqueda guiados por registros de apps, imágenes captadas por cámaras de seguridad y redes sociales.

Fue así que determinaron que la banda tenía su base en el Barrio 20 de Junio, en San Justo, partido de La Matanza.

Con los datos relevados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 6, a cargo de María Alejandra Provítola, ordenó dos allanamientos en febrero último, uno en una casa de ese barrio y otro sobre la calle Bermejo 3400, unas pocas cuadras distantes una de otra.

En esos procedimientos los oficiales detuvieron a dos mujeres e incautaron, además de tres celulares, tabletas de Clotiapina , un sedante que habría sido utilizado para adormecer a sus víctimas.

Tras las primeras detenciones, el juzgado ordenó la captura nacional e internacional de la tercera mujer integrante de la banda y también vecina de San Justo. Los trabajos de campo continuaron y finalmente días atrás los efectivos interceptaron a la prófuga, de 30 años, en la calle 8 del Barrio 20 de Junio.

La mujer fue trasladada en principio a la Comisaría La Matanza-Centro 2da-Isidro Casanova, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo personal prestó colaboración en el procedimiento, en tanto la magistratura ordenó el traslado de la detenida a la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Clarín