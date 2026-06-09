Cayó el segundo acusado de robarle al influencer “El Profe” cuando vendía un celular, en un ataque que quedó grabado y se viralizó

Uno de los dos ladrones que hace unos meses le robó al influencer “El Profe” , en una secuencia que quedó registrada por la propia víctima en un video que se volvió viral , fue detenido en el barrio porteño de Barracas .

La detención del hombre, de 26 años y con antecedentes por lesiones graves, se produjo en el cruce de las calles Hornos y California , donde personal de la Comisaría Vecinal 4D lo identificó y cuando el sospechoso intentó darse a la fuga lograron capturarlo.

Esta detención es la segunda del caso, pues se suma a la de un cómplice que participó del robo y que está acusado de ser el autor del disparo al influencer en una pierna cuando la víctima intentaba escapar.

El robo ocurrió cuando los dos sospechosos pactaron la compra de dos celulares de alta gama y citaron al vendedor, un influencer conocido como “El Profe” y con más de 72.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la esquina de Gonçalves Dias y Pasaje Jorge.

Allí, uno de ellos simuló estar interesado en los dos teléfonos, y mientras los probaba su cómplice sorprendió al vendedor y después de quitarle los celulares le disparó en una pierna, cuando la víctima escapaba del lugar en su moto.

El hecho alcanzó repercusión pública porque El Profe grabó todo lo que ocurrió durante el encuentro con los falsos compradores e inclusive su propia huida tras ser herido en la pierna derecha por un disparo.

La policía porteña trabajó con ese video y logró identificar primero a uno de los compradores y luego estableció quien era el cómplice.

Gracias a la investigación de la División Investigaciones Comunales 4 se detuvo primero durante un allanamiento a un departamento en Luna al 1700 a uno de los ladrones, de 21 años y autor del disparo durante el robo.

Fuente: Clarín